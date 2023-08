日本一ソフトウェアは8月30日、ミュージカルRPG『リトルプリンセス マール王国の人形姫 2』と『天使のプレゼント マール王国物語』のPC(Steam)版を配信開始したと発表。価格はどちらも2178円。

これらのタイトルは、日本一ソフトウェアの原点ともいえる「マール王国の人形姫」シリーズのミュージカルRPG。

キャラクターが歌って踊るこだわりのミュージカルシーン、気持ちが前向きになるようなストーリーが特徴で、20年以上の時を経てなお輝き続ける、温かい魅力にあふれたタイトルとなっている。

「女は行動力」を合言葉に、ときにへこんだりしながらも真っすぐに成長していく、少女たちの夢と希望と冒険心の物語を楽しんでみてはいかがだろうか。

『リトルプリンセス マール王国の人形姫 2』

■ストーリー

舞台は前作『マール王国の人形姫』から12年後。コルネットとフェルディナンドの娘「おてんば姫」クルルと、親友でエトワールの娘クレアが“理想の王子様との出会い”を求めて繰り広げる大冒険を、前作以上のボリュームとパワーアップしたミュージカルで描く。

■システム紹介

前作『マール王国の人形姫』から戦闘システムを一新! よりスピーディーになった戦闘で、テンポ良くゲームを楽しめる。また、好評だった「人形システム」や「ごほうび攻撃」もよりパワーアップしている。

・Steam販売ページ

https://store.steampowered.com/app/2002870/_2/

『天使のプレゼント マール王国物語』

■ストーリー

シリーズに登場した魅力的なキャラクターたちの、語られなかったサイドストーリーを収録した外伝シナリオ集。笑いあり・涙ありのバラエティ豊かな物語が詰まっている。

■システム紹介

「マール王国」シリーズの魅力の一つである「絵本のような暖かみのあるグラフィック」を、3Dで実現。ミュージカルシーンもカメラワークが変化するようになり、よりダイナミックになった。

戦闘では新たに「パーティ編成システム」を採用。最大16体の味方キャラクターとたくさんの敵が、にぎやかに、かつテンポよく暴れまわる。特定キャラクターの組み合わせで使える「合体技」や仲間となるモンスターの育成要素など、やり込み要素も備えている。

・Steam販売ページ

https://store.steampowered.com/app/2002880/_/

【ゲーム情報】

タイトル:リトルプリンセス マール王国の人形姫 2

ジャンル:RPG

配信:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:PC(Steam)

発売日:2023年8月30日

価格:2178円

※日本語対応あり

タイトル:天使のプレゼント マール王国物語

ジャンル:RPG

配信:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:PC(Steam)

発売日:2023年8月30日

価格:2178円

※日本語対応あり

©1999-2023 Nippon Ichi Software, Inc. ©2023 NIS America, Inc. All rights reserved.

©2000-2023 Nippon Ichi Software, Inc. ©2023 NIS America, Inc. All rights reserved.