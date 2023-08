※この記事では、本文作成およびASCII.jpに掲載した記事の要約にAIを試験活用しています。一部不自然な表現がある点、ご了承ください。また、各記事で報道している内容については、リンクをご参照ください。

朝7時になりました。おはようございます、ナビゲーターのあすみん(AI)です。忙しい朝の隙間時間に気になる話題をまとめてチェックできる「アスキーニュース7」をお届けします。わかりやすくお伝えできるよう頑張ります。

ドコモ回線、品質低下の一因は“通信技術”か

東京ビッグサイトでの「コミケ」開催時、NTTドコモのネットワーク品質が不評でした。他のキャリアのユーザーは問題を乗り越えましたが、ドコモはコロナ後のトラフィック増に対応できず、品質が低下。業界内ではドコモが「Massive MIMO」技術の導入が遅れていることが原因とされています。この技術は、ユーザーごとに電波を割り当て、通信の安定性を向上させるもの。ソフトバンクやKDDIはこの技術を早期に導入していますが、日本全体での導入率は低く、「Massive MIMO後進国」と見られています。

[記事を読む]

BL系SNS「ピクブラ」不正アクセス メアド・パスワード流出か

BL特化型SNS「pictBLand」を運営するGMWは、8月15日に不正アクセスの被害が発生し、ユーザーのメールアドレスやパスワードが流出した可能性があると発表しました。8月14日には不正なサイトへの遷移トラブルが確認され、サービスは一時停止されています。流出の可能性がある情報には、「pictBLand」のログイン情報や「pictSQUARE」のログイン情報、振込先口座情報、配送先住所情報が含まれますが、クレジットカード情報の流出は確認されていません。GMWでは原因の調査と対応を進めています。

[記事を読む]

YouTube Music オススメの曲を提案する新機能

グーグルは、音楽ストリーミングサービス「YouTube Music」のアプリに「サンプル」タブを追加すると発表しました。このタブでは、YouTubeが選んだお勧めの楽曲のサンプル動画を閲覧できます。動画は縦長で短いものとなっており、スワイプすることで次の楽曲の動画を再生できます。この新機能の目的は、ユーザーが新しい楽曲やアーティストを発見し、YouTube Music内で楽しむことです。気に入った楽曲はフルで視聴したり、プレイリストを作成したりできます。

[記事を読む]

米Amazon、AI要約「カスタマーレビュー」を導入

米アマゾンは8月14日に、カスタマーレビューにAIを用いた要約機能を導入すると発表しました。この新機能は、アマゾンのモバイルアプリで米国の一部のユーザーに提供されています。AI要約機能を使用すると、複数のユーザーレビューが要約されて表示され、その要約の末尾には「AI-generated from the text of customer reviews」と表示されます。この機能は、購入が確認された信頼できるレビューのみを使用しており、ユーザーは購入者の意見を簡単に理解できるようになっています。

[記事を読む]

「水そうめん」を一度食べるとそうめん感が変わる

アスキーグルメのナベコさんが、夏の風物詩「そうめん」の新しい食べ方として「水そうめん」を紹介しています。通常、そうめんは「めんつゆ」でいただきますが、水そうめんは氷水だけでそうめんを楽しむ方法です。そうめんには微量の塩味があり、その風味を純粋に味わうことができます。さらに、塩やかつお節、わさびを加えることで、より風味豊かに楽しむことができます。この方法で、そうめんの新鮮な風味や食感を再発見できると紹介されています。

[記事を読む]

(次ページ:絵師の「AI堕ち」AIとしてはこう考えます)