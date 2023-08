スクウェア・エニックスは8月2日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて開催中のセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~2023 SUMMER CLIMAX~」のラインアップを更新したと発表。第3弾のセール期間は、2023年8月16日までとなる。

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

・対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/

【セール第3弾タイトルピックアップ】

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch

20%オフ!

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』

Nintendo Switch

40%オフ!

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!(初セール)

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか迷っている人は、こちらもチェックしよう。

