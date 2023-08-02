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スクエニの夏セールが更新！『Voice of Cards Trilogy』が初登場

2023年08月02日 19時55分更新

文● Zenon／ASCII

スクエニの夏セールが更新！『Voice of Cards Trilogy』が初登場

　スクウェア・エニックスは8月2日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて開催中のセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2023 SUMMER CLIMAX～」のラインアップを更新したと発表。第3弾のセール期間は、2023年8月16日までとなる。

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

・対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/

【セール第3弾タイトルピックアップ】

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！

スクエニの夏セールが更新！『Voice of Cards Trilogy』が初登場

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch
20％オフ！

スクエニの夏セールが更新！『Voice of Cards Trilogy』が初登場

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

スクエニの夏セールが更新！『Voice of Cards Trilogy』が初登場

『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』

Nintendo Switch
40％オフ！

スクエニの夏セールが更新！『Voice of Cards Trilogy』が初登場

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！（初セール）

スクエニの夏セールが更新！『Voice of Cards Trilogy』が初登場

　このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

・対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/

　スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか迷っている人は、こちらもチェックしよう。

▽コラムページ

https://www.jp.square-enix.com/column/

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※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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