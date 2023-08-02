スクウェア・エニックスは8月2日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて開催中のセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2023 SUMMER CLIMAX～」のラインアップを更新したと発表。第3弾のセール期間は、2023年8月16日までとなる。
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
・対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/
【セール第3弾タイトルピックアップ】
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！
『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』
Nintendo Switch
20％オフ！
『春ゆきてレトロチカ』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』
Nintendo Switch
40％オフ！
『Voice of Cards Trilogy』
PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！（初セール）
このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。
・対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか迷っている人は、こちらもチェックしよう。
▽コラムページ
https://www.jp.square-enix.com/column/
© 2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
©2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton
© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
© 2021, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう