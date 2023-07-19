PS4版『シアトリズム ファイナルバーライン』も初セール！
『ドラクエX オフライン』が31％オフ！スクウェア・エニックスがニンテンドーeショップとPS Storeでセールを実施中
スクウェア・エニックスは7月19日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルを対象としたセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2023 SUMMER PARTY～」を開催。セール期間は、2023年8月2日までとなる。
また、セール開催を記念したTwitterキャンペーンも開催中。抽選で各種ストアで使えるプリペイドカード番号が当たる内容となる。期間はこちらも2023年8月2日まで。
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
・対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/
・Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ
https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale.html
【セールタイトルピックアップ】
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
31％オフ！ ★初セール！
『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』
PlayStation 4
50％オフ！
『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』
Nintendo Switch
25％オフ！
『シアトリズム ファイナルバーライン』
PlayStation 4／Nintendo Switch
25％オフ！ ★PS4初セール！
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』
PlayStation 4／Nintendo Switch
25％オフ！
『タクティクスオウガ リボーン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
『PowerWash Simulator』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！
『NieR Replicant ver.1.22474487139…』
PlayStation 4
60％オフ！
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS』
PlayStation 4／Nintendo Switch
35％オフ！
『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PlayStation 4／Nintendo Switch
35％オフ！
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』
Nintendo Switch
35％オフ！
『FINAL FANTASY VIII Remastered』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PlayStation 4
50％オフ！
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』
Nintendo Switch
50％オフ！
『HARVESTELLA』
Nintendo Switch
50％オフ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
38％オフ！ 2023年8月16日まで
『FINAL FANTASY VII REMAKE』
PlayStation 4
44％オフ！ 2023年8月16日まで
『FF7R EPISODE INTERmission』（ユフィの新規エピソード）
PlayStation 5
25％オフ！ 2023年8月16日まで
『ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6』
PlayStation 4／Nintendo Switch
30％オフ！ Switch版：2023年8月14日まで／PS4版：8月16日まで
このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。
・対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/
・Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ
https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale.html
Twitterフォロー&ハッシュタグ投稿キャンペーン開催中
「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～2023 SUMMER PARTY～」開催を記念して、Twitterフォロー&ハッシュタグ投稿キャンペーンを実施中。
「SQUARE ENIX MEMBERS」の公式Twitterアカウント（@SQEX_MEMBERS_JP）をフォロー＆指定のハッシュタグをつけて投稿した人の中から抽選で、15名に各種プリペイド番号（3000円分）が当たる。
・詳しくはこちら
https://twitter.com/SQEX_MEMBERS_JP/status/1675815344743804928
・応募規約はこちら
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/23summer-cp/
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか迷っている人は、こちらもチェックしよう。
▽コラムページ
https://www.jp.square-enix.com/column/
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