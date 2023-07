スクウェア・エニックスは7月19日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルを対象としたセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~2023 SUMMER PARTY~」を開催。セール期間は、2023年8月2日までとなる。

また、セール開催を記念したTwitterキャンペーンも開催中。抽選で各種ストアで使えるプリペイドカード番号が当たる内容となる。期間はこちらも2023年8月2日まで。

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

・対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/

・Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ

https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale.html

【セールタイトルピックアップ】

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

31%オフ! ★初セール!

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PlayStation 4

50%オフ!

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Nintendo Switch

25%オフ!

『シアトリズム ファイナルバーライン』

PlayStation 4/Nintendo Switch

25%オフ! ★PS4初セール!

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

25%オフ!

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

『PowerWash Simulator』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

『NieR Replicant ver.1.22474487139…』

PlayStation 4

60%オフ!

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS』

PlayStation 4/Nintendo Switch

35%オフ!

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PlayStation 4/Nintendo Switch

35%オフ!

『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド RETRO』

Nintendo Switch

35%オフ!

『FINAL FANTASY VIII Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

50%オフ!

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch

50%オフ!

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch

50%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

38%オフ! 2023年8月16日まで

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

PlayStation 4

44%オフ! 2023年8月16日まで

『FF7R EPISODE INTERmission』(ユフィの新規エピソード)

PlayStation 5

25%オフ! 2023年8月16日まで

『ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ! Switch版:2023年8月14日まで/PS4版:8月16日まで

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

Twitterフォロー&ハッシュタグ投稿キャンペーン開催中

「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~2023 SUMMER PARTY~」開催を記念して、Twitterフォロー&ハッシュタグ投稿キャンペーンを実施中。

「SQUARE ENIX MEMBERS」の公式Twitterアカウント(@SQEX_MEMBERS_JP)をフォロー&指定のハッシュタグをつけて投稿した人の中から抽選で、15名に各種プリペイド番号(3000円分)が当たる。

・詳しくはこちら

https://twitter.com/SQEX_MEMBERS_JP/status/1675815344743804928

・応募規約はこちら

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/23summer-cp/

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか迷っている人は、こちらもチェックしよう。

▽コラムページ

https://www.jp.square-enix.com/column/