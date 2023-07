スパイク・チュンソフトは7月25日より、Nintendo Switch向けタイトルをお得な価格で販売する「サマーセール2023」を、27日間の期間限定でニンテンドーeショップにて開催中。18タイトルを出品し、最大88%オフの価格で提供している。開催期間は、2023年8月20日まで。

今回のセールでは、Switch版『ARK: Survival Evolved』が初セールとなっているほか、『Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補』が割引率をさらに伸ばして88%オフに、『メイドインアビス』や『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』なども対象となっている。

セール概要

セール名:ニンテンドーeショップ「サマーセール2023」

対象タイトル一覧:https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/26245/

期間:2023年7月25日~8月20日

ピックアップタイトル

『ARK: Survival Evolved』 ※初セール

4180円 ⇒ 3500円(16%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013621.html

『メイドインアビス 闇を目指した連星』

7920円 ⇒ 2000円(74%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027372.html

『Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補』

8778円 ⇒ 1000円(88%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027375.html

『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』

1万1880円 ⇒ 4000円(66%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015697.html

