Cygamesは7月16日(日)にぴあアリーナMMで開催された「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY2にて、『ウマ娘 プリティーダービー』(以下、ウマ娘)の新育成シナリオ「Reach for the stars プロジェクトL'Arc」の追加決定や9月に行われる第2公演 -GAZE- の追加出走者などの新情報を発表した。

新育成シナリオ追加を発表!

新育成シナリオ「Reach for the stars プロジェクトL'Arc」は、世界最高峰のレース『凱旋門賞』を舞台としているという。詳細は後日発表される予定。

「★3確定ライブ記念ガチャ DAY2」開催!

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」のDAY2公演の開催を記念して、有償ジュエル1500個を使用して1人1回限定で引ける「★3確定ライブ記念ガチャ DAY2」開催! 開催期間は2023年7月16日(日)21:00~7月21日(金)11:59まで。

「ウマうたジュークボックス」にセットリスト&楽曲追加!

7月21日(金)にゲーム内「ウマうたジュークボックス」に「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」のセットリストが追加される予定。イベントで披露された楽曲を、当日のセットリストに沿って再生される。ただし、一部追加されない楽曲もある。公演で披露されたアレンジ曲は、オリジナル楽曲の追加となる。

第1公演 -WISH- DAY1「Overture」を期間限定で公開!

7月15日に開催された、「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」DAY1の開幕を彩った「Overture」映像を期間限定で公開中。公開期間は2023年7月23日(日)まで。

第2公演 -GAZE- 追加出走者発表!

9月17日(日)にポートメッセなごや 第1展示館で開催する「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」DAY2に、上田瞳さん(ゴールドシップ役)、篠原侑さん(カレンチャン役)、大和田仁美さん(スマートファルコン役)、首藤志奈さん(ハルウララ役)、ファイルーズあいさん(シリウスシンボリ役) の追加出走が決定。詳細は特設サイト(https://umamusume.jp/event/gb5th/gaze/)を確認して欲しい。

「そこそこぱかライブTV Vol.25 5th EVENT 第1公演 -WISH- 振り返りスペシャル」放送決定!

5th EVENT 第1公演をふりかえる、「そこそこぱかライブTV Vol.25 5th EVENT 第1公演 -WISH- 振り返りスペシャル」の放送が決定。番組は近日公開予定とのこと。

ウマ娘公式ストアでBoC'z グッズ予約開始!

‘ボウシの素晴らしさを世界に広めるため、ボウシを愛するウマ娘たちによって結成された「BoC'z」。そのBoC'zをイメージした「BoC'z」 ×「NEW ERA」 コラボキャップ2種やBoC'zのイラストを使用したパブミラー、アクリルスタンドが、ウマ娘 プリティーダービー 公式ストアにて登場。7月17日(月)からグッズ予約を開始する。

さらに、ファット・カンパニーにて近日予約開始の「1/7スケールフィギュア ナイスネイチャ」の彩色原型を公開! オプションパーツも付属するという。

5th EVENT 第2公演 -GAZE- グッズ情報を公開!

「ウマ娘 プリティーダービー 公式ストア 5th EVENT 特設ページ」にて、第2公演 -GAZE- グッズの全ラインアップと物販の詳細情報を公開。全商品のラインアップ、会場物販の詳細情報は「ウマ娘 プリティーダービー 公式ストア 5th EVENT 特設ページ」を確認しよう。



https://umamusume.cystore.com/pages/5th_nagoya/ ウマ娘公式ストア 「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND」特設ページ

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」は、2023年9月16日(土)、17日(日)にポートメッセなごや 第1展示館 (名古屋)で開催予定。チケットのオフィシャルWEB最速先行は7月31日(月)23:59まで受付中。チケット情報の詳細は特設サイト(https://umamusume.jp/event/gb5th/gaze/ticket/)を確認しよう。受付期間は6月27日(火)21:00 ~ 7月31日(月)23:59まで。チケット料金は9900円(税込)。結果確認、入金期間は8月3日(木)13:00 ~ 8月7日(月)21:00まで。