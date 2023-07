舞台のショート版も披露!「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」のDAY1レポ

見逃し配信は7月22日23:59まで!

2023年7月15日(土)、横浜みなとみらいにある音楽専用アリーナ「ぴあアリーナMM」にて、『ウマ娘 プリティーダービー』(以下、『ウマ娘』)の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」のDAY1が開催された。

本イベントは現地観覧に加え、配信チケット購入者を対象とした配信が実施されている。配信チケットは、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」と「イープラス Streaming+」で販売。「ABEMA PPV ONLINE LIVE」では、通常視聴チケットの他に、マルチアングル付き視聴チケット、さらに「メモリアルアクリルブロック -WISH-」と「メモリアルチケット -WISH-」も追加されたグッズ付き視聴チケットも販売されている。

チケットの詳細などは、以下公式サイトを確認して欲しいが、配信チケットは2023年7月22日(土)20:00まで購入でき、2023年7月22日(土) 23:59まで見逃し配信が楽しめる。マルチアングル視聴は、ライブシーンがゲームのライブさながらのあらゆる角度で楽しめるので、現地観覧した人も再度見て楽しめる内容になっている。

気になる人は、配信終了前に購入を検討しよう。

シークレットゲストで3女神も登場!

そんな「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」の出演者は以下のとおり。

【出走者】 Machico(トウカイテイオー役)

高柳知葉(オグリキャップ役)

大橋彩香(ウオッカ役)

木村千咲(ダイワスカーレット役)

衣川里佳(ナリタブライアン役)

鈴木みのり(アグネスデジタル役)

橋本ちなみ(ファインモーション役)

近藤唯(ビワハヤヒデ役)

津田美波(エアシャカール役)

優木かな(スーパークリーク役)

天海由梨奈(ミスターシービー役)

のぐちゆり(メジロパーマー役)

山根綺(ダイタクヘリオス役)

矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

春川芽生(シンボリクリスエス役)

礒部花凜(ダイイチルビー役)

佐藤日向(ケイエスミラクル役)

菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

須藤叶希(ワンダーアキュート役)

藤原夏海(カツラギエース役)

吉咲みゆ(ハッピーミーク役)



実況 明坂聡美(実況役)

【ナビゲーター】※シークレットゲスト 進藤尚美(ダーレーアラビアン役)

佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)

斎賀みつき(バイアリーターク役)

【ダンサー】 ウマ娘ダンサー

【~Sprinters’ Story~ブロック ゲスト】 舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~アンサンブル

門田奈菜(『舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~』実況役)

稲村梓(『舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~』解説役)

配信では見られないが、イベント開始直前にスクリーンにアグネスデジタルが登場し、イベントがそろそろ開始されること、推しをめいいっぱい応援しようといったアナウンスをして会場を盛り上げた。本イベントは新型コロナ感染症流行後、初のマスク越しでの声上げ可能なイベントとなっていて、会場の観覧者は声を思う存分声を上げて盛り上がっていた。

イベントは、ウマ娘が出走する前に「うまぴょい伝説」が流れ、会場は緑のターフを思わせる緑色のペンライトが一斉に輝き、テンションが上がった状態でスタート!

最初に登場したのは、シークレットゲストとしてダーレーアラビアン役の進藤尚美さん、ゴドルフィンバルブ役の佐藤聡美さん、バイアリーターク役の斎賀みつきさんといった、3女神様たち。これには会場のファンも驚き歓声を上げた。

そして、カウントダウンの後DAY1出走のウマ娘が全員登場し、「DRAMATIC JOURNEY」を熱唱した。

その後、「Bright Melody」、「Dance 2 Endless Beat」と続いた。「Dance 2 Endless Beat」では、3女神の3人がいたブースにダイタクヘリオス役の山根綺さんと、メジロパーマー役、のぐちゆりさんがサングラスをかけて掛け合いをして盛り上げていたのも印象的だった。

その次は、苫小牧の地元PRも盛り上げ話題となったホッコータルマエの苫小牧愛が詰まった「けっぱれ!輝きストレート」をホッコータルマエ役の菊池紗矢香さんがキュートに熱唱。

そして、うって変わって白い花と白い光の下、ワンダーアキュート役の須藤叶希さんが「悠々閑々」を美しい歌声で披露した。配信では白いたんぽぽの綿毛がひらひらと会場中に舞う美しい演出も印象的だった。

次にビワハヤヒデ役の近藤唯さんがソロ曲「手綱と絆」をカッコよく歌うなか、途中からビワハヤヒデの妹であるナリタブライアン役の衣川里佳さんが歌に参加し、リアルで姉妹の共演を果たすという熱い展開となった。

さらに、「Make debut! (Remix Ver.)」をオグリキャップ役の高柳知葉さんや、アグネスデジタル役の鈴木みのりさん、実装されたばかりのカツラギエース役の藤原夏海さんなど、8人のウマ娘が熱唱した。

『ウマ娘』の感動の舞台をショートバージョンで披露!

レース後のリアルウイニングライブは鳥肌もの

怒涛のライブパート終了後、3女神の3人とウマ娘8名が、さらに会場を盛り上げるコールアンドレスポンスを行なった。2人1組となったウマ娘たちからのお題のコールに対して観覧者のファンが大きな声で応えていた。

コールアンドレスポンスの後、ダイタクヘリオス役の山根綺さん、ヤマニンゼファー役の今泉りおなさん、ダイイチルビー役の礒部花凜さん、ケイエスミラクル役の佐藤日向さんが、ウマの足音と共に登場。今年1月に舞台化された“舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~”をベースとした30分ほどの舞台が披露された。

大型スクリーンにゲームのレース場が映し出され、それをバックにウマ娘ダンサーを加えてレースを舞台上で再現。足踏みをしながら左右に動き、実際にレースを走っている様子を表し、そのレース後にそのままウイニングライブとして「本能スピード」のライブに繋がるシーンは、『ウマ娘』の世界をリアルに表現し、感慨深いものを覚えた。

激しいダンスも行なう「本能スピード」は、ライティングもゲームさながらで、マルチ視点ではまさにゲームのライブそのままといった感じで非常に見応えがあった。その後も、GIに勝たなければならないというケイエスミラクルの葛藤、その姿を見て自身も葛藤するダイイチルビー、その葛藤に対して素直な気持ちをぶつけるダイタクヘリオス。

そんなドラマが展開されるなか、ミュージカルのように歌に入り、物語をドラマチックに仕上げ、感動のフィナーレに繋がっていく。「Fade to black」では、ダイイチルビー役の礒部花凜さんが歌うとスクリーンと会場のペンライトが真っ赤に染まり、ケイエスミラクル役の佐藤日向さんが歌うと、それが青に切り替わり、とても幻想的だった。

舞台パートでは「SUNRISE」をダイタクヘリオス役の山根綺さん、ヤマニンゼファー役の今泉りおなさん、ダイイチルビー役の礒部花凜さんの3人で歌い、ケイエスミラクル役の佐藤日向さんがソロ曲「奇跡」を熱唱。その後、「Happiness」、「Overrunner!」も披露された。

実際の“舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~”は、2時間ほどの内容で、今回の内容はそれをグッと縮めているとのこと。また、ヤマニンゼファー役の今泉りおなさんが「本能スピード」を歌わないなどの違いもあるという。見に行けなかったという人は、Blu-rayが8月11日に発売される予定で、現在予約受付中なのでBlu-rayの購入を検討しよう。

イベントやフィギュア、ゲームなどの最新情報も明らかに!

舞台パートの後は、「GIRLS' LEGEND U」から始まり、「UNLIMITED IMPACT」とゲームでもお馴染みの曲が披露された。その後、エアシャカール役の津田美波さんによるソロ曲「Air Race」、シンボリクリスエス役の春川芽生さんのソロ曲「THE SUPER STRONG S」の後に「winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.)」、「NEXT FRONTIER」、「Ms. VICTORIA」と疾走するかのように次々と楽曲が歌われ、会場は大盛り上がりだった。

ライブの後半を迎える前に、また感想が入り、紙テープが詰まったバズーカーによる仮想花火の打ち上げが実施された。そして、中央ステージにDAY1出走のウマ娘が集まり、その頭上から円形のディスプレーにゲーム映像と、コメントが流れる演出があり、ライブの後半がスタート。

「Special Record!」、「We are DREAMERS!!」、「ユメヲカケル!」、「永遠の色彩」が歌い上げられた。「Special Record!」の最後には、会場の空に花火が散る映像演出があり、「We are DREAMERS!!」では舞台から流れ星のような光が観客席に流れる幻想的でゲームのようなライブ映像が楽しめた。

アンコールが行なわれた後には、出走ウマ娘の準備中にPOP UP STORE in マルイの開催や、「ねんどろいど」シリーズに「サトノダイヤモンド」と「キタサンブラック」の開発が進行中などの最新情報が公開された。

また、2022年11月に開催されたウマ娘初のドーム公演「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE」のBlu-rayの発売が2023年11月15日(水)に決定。DAY1、DAY2の全編に加え、バックステージ映像も収録しているという。

【商品概要】 商品名:ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!! EXTRA STAGE Blu-ray

発売日:2023年11月15日(水)

価格:2万7500円(税込)

発売元:株式会社バンダイナムコミュージックライブ

販売元:株式会社バンダイナムコフィルムワークス



初回生産限定盤:三方背BOX+フォトブック付き

仕様:Blu-ray3枚組

DISC1:DAY1

DISC2:DAY2

DISC3:バックステージ映像

【商品概要】 商品名:舞台「ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~ Blu-ray

発売日:2023年8月11日(金)

価格:9900円(税込)

品番:NPBD-2302

JAN:4573478655240

仕様:Blu-ray 1枚組、ブックレット、スリーブケース付

収録内容:公演本編映像、特典映像(メイキング映像)

最新情報公開後、出走ウマ娘全員が「Gaze on Me!」を熱唱! ポップな映像をバックにノリの良いテンポで会場のファンを虜にした。

「Gaze on Me!」の後に代表者が感想を述べたが、これで終わらないのがウマ娘のナンバリングイベント。最後にはやはりファンお待ちかねの「うまぴょい伝説」でイベントが絞められた。

「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」DAY1は、シークレットゲストとして3女神も登場。久々の声だしOKのライブにファンは終始スタンディングしてペンライトを思い思いに振って会場で盛り上がっていた。

個性豊かなウマ娘が全力で熱唱し、舞台あり、大型スクリーンにレーザー光線やライトを使ったゲームさながらの迫力のライブありと、会場一体でファンを魅了するステージは圧巻だった。

本日、7月16日(日)には「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」のDAY2が開催される。今度はどんな歌が披露され、さらなる最新情報が公開されるかに期待したい。

