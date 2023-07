Windows Copilotが実装！ 話しかけるようにWindows 11を操作できるのは感動モノ

AIアシスタント「Windows Copilot」が

Windows Insiderプログラムに登場

WindowsのAIアシスタント「Windows Copilot」が、Windows InsiderプログラムのDevチャネル向けに公開された。Windows 11 Insider Preview Build 23493で利用できたので、早速レビューしてみよう。

まずは、Microsoft Edgeブラウザーを更新し、バージョン115.0.1901.150以上にしておく。するとタスクバーに「Copilot」アイコンが追加されるので、クリックすると右側に操作パネルが表示される。ショートカットの「Win+C」キーでもOKだ。

右側に、「Windows Copilot」のパネルが開き、チャットできるようになる。Bing Chatのように質問できるのだが、ここでWindowsの操作ができるというのだ。

Windows Insiderブログでは、アクションが英語で紹介されている。日本語は以下のような感じだ。

「ダークモードに変更して」

「邪魔しないでください」

「スクリーンショットを撮って」

「このサイトを要約して(Microsoft Edgeのアクティブタブ)

「月に住んでいる犬の物語を書いてください」

「スズランが咲き乱れる静かな鯉の池の絵を作ってください」

早速、「ダークモードに変更して」と入力してみると、しばらくアクションを検索したあと、英語で設定を変更するかどうかの確認が表示された。「はい」をクリックすれば、ダークモードに切り替わった。ちなみに意味が通じれば、ほかの文言でもいい。「ダークモードに変えろ」でもいい。ただし、確認画面で、「はい」と入力しても認識せず、「いいえ、結構です」をクリックした動作になる。

「スクリーンショットを撮って」と入力すると、「Open Snipping Tool」と表示され、クリックすると「Snipping Tool」が起動。Edgeを起動した状態で「このサイトを要約して」と入力すると、さらっとまとめてくれた。これは、重宝しそうだ。

Bing ChatやBing Image Creatorのように、物語を書いてもらったり、画像を生成してもらうことも可能だ。

しかし、「邪魔しないでください」と入力すると、「申し訳ありませんが、この会話を続けることができません」とキレられて、会話が終了してしまった。

試しに、英語の「Turn on do not disturb.」を入力してみると、「応答不可」がオンになっているよう。そこで、「応答不可をオンにして」と入力してみると、同じ確認画面が表示された。もちろん、まだまだプレビュー版なので、この程度は問題なし。

とうとう、Windowsを自然言語で操作できる時代が到来した。ここからのブラッシュアップは黙っていても進むことだろう。きちんと日本語もケアしていただき、1日でも早く、望みを入力するだけで目的の操作ができるようになってほしい。