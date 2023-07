合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは7月13日、アクアプラスが開発する『ダンジョントラベラーズ 2 王立図書館とマモノの封印』Steam版と『ダンジョントラベラーズ 2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書』Steam版の発売を中止すると発表。以下、コメントを掲載する。

この度合同会社EXNOAは『ダンジョントラベラーズ 2 王立図書館とマモノの封印』Steam版と『ダンジョントラベラーズ 2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書』Steam版の発売中止を決定いたしました。 これは、Steamにて定められておりますガイドラインに沿ってゲームを開発するとクオリティを十分に保つのが難しく、本作の魅力が著しく損なわれることになるため最終的に判断したものになります。 『ダンジョントラベラーズ2』Steam版および『ダンジョントラベラーズ2-2』Steam版を楽しみに待っていたユーザーの皆様には大変申し訳ございません。 DMM GAMESにて販売しておりますPC版をお買い求めいただけますと幸いです。

【ゲーム情報】

タイトル:ダンジョントラベラーズ 2 王立図書館とマモノの封印

ジャンル:倒して封印して全滅するダンジョンRPG

配信:DMM GAMES

開発:アクアプラス

プラットフォーム:PC(Windows)

対応OS:Windows 10(64bit)

配信日:配信中(2023年6月9日)

価格:1980円

タイトル:ダンジョントラベラーズ2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書

ジャンル:RPG(3DダンジョンRPG)

配信:DMM GAMES

開発:アクアプラス

プラットフォーム:PC(Windows)

対応OS:Windows 10(64bit)

配信日:配信中(2023年6月9日)

価格:1980円

2023 AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC