NextNinjaとaNCHORは7月6日、両社が共同パブリッシャーとしておくるマブラヴシリーズのスマートフォン向けアクションRPG『マブラヴ：ディメンションズ』について、リリース日当日生放送を行なうと発表。放送日時は、2023年7月11日17時30分からとなる。

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『マブラヴ：ディメンションズ』リリース日当日生放送 概要

公式生放送のMCである野田真理愛さん／今野千聡さんが『マブラヴ：ディメンションズ』の実況プレイを実施する。リリースと同時に『マブラヴ：ディメンションズ』を一緒に楽しもう。

【番組概要】

・配信日時

2023年7月11日17時30分～22時30分

※終了時間は変動する可能性があります。

・YouTube視聴URL

https://youtube.com/live/XhuBHl_aUT0

・ニコニコ動画視聴URL

https://live.nicovideo.jp/watch/lv341833583

・出演者

野田真理愛さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』柏木晴子役）

今野千聡さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』築地多恵役）

『マブラヴ：ディメンションズ』リリース記念！

アニメ「マブラヴ オルタネイティヴ」期間限定無料配信 詳細

『マブラヴ：ディメンションズ』が、2023年7月11日のリリースを記念して、「マブラヴ：ディメンションズ」公式YouTube・FOD・TVerにて、期間限定でアニメ「マブラヴ オルタネイティヴ」の全話無料配信を実施する。

＜TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』第1期＞

▼『マブラヴ：ディメンションズ』公式YouTube

https://www.youtube.com/@muv-luvdimensions/about

●第1話

2023年7月11日0時～7月26日23時59分

●第2話

2023年7月12日12時～7月26日23時59分

●第3話

2023年7月13日12時～7月26日23時59分

▼FOD・TVer

https://fod.fujitv.co.jp/title/5h56/

●第1話～第12話

2023年7月11日0時～7月18日23時59分

※一挙無料公開

＜TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』第2期＞

▼『マブラヴ：ディメンションズ』公式YouTube

https://www.youtube.com/@muv-luvdimensions/about

●第13話

2023年7月14日12時～7月26日23時59分

●第14話

2023年7月15日12時～7月26日23時59分

●第15話

2023年7月16日12時～7月26日23時59分

▼FOD・TVer

https://fod.fujitv.co.jp/title/5h56/

●第13話～第24話

2023年7月19日0時～7月26日23時59分

※一挙無料公開

【ゲーム情報】

タイトル：『マブラヴ：ディメンションズ』

ジャンル：アクションRPG

配信／開発／運営：NextNinja

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2023年7月11日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© NextNinja Co., Ltd. / aNCHOR