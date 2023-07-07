NextNinjaとaNCHORは7月6日、両社が共同パブリッシャーとしておくるマブラヴシリーズのスマートフォン向けアクションRPG『マブラヴ：ディメンションズ』について、リリース日当日生放送を行なうと発表。放送日時は、2023年7月11日17時30分からとなる。
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『マブラヴ：ディメンションズ』リリース日当日生放送 概要
公式生放送のMCである野田真理愛さん／今野千聡さんが『マブラヴ：ディメンションズ』の実況プレイを実施する。リリースと同時に『マブラヴ：ディメンションズ』を一緒に楽しもう。
【番組概要】
・配信日時
2023年7月11日17時30分～22時30分
※終了時間は変動する可能性があります。
・YouTube視聴URL
https://youtube.com/live/XhuBHl_aUT0
・ニコニコ動画視聴URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv341833583
・出演者
野田真理愛さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』柏木晴子役）
今野千聡さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』築地多恵役）
『マブラヴ：ディメンションズ』リリース記念！
アニメ「マブラヴ オルタネイティヴ」期間限定無料配信 詳細
『マブラヴ：ディメンションズ』が、2023年7月11日のリリースを記念して、「マブラヴ：ディメンションズ」公式YouTube・FOD・TVerにて、期間限定でアニメ「マブラヴ オルタネイティヴ」の全話無料配信を実施する。
＜TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』第1期＞
▼『マブラヴ：ディメンションズ』公式YouTube
https://www.youtube.com/@muv-luvdimensions/about
●第1話
2023年7月11日0時～7月26日23時59分
●第2話
2023年7月12日12時～7月26日23時59分
●第3話
2023年7月13日12時～7月26日23時59分
▼FOD・TVer
https://fod.fujitv.co.jp/title/5h56/
●第1話～第12話
2023年7月11日0時～7月18日23時59分
※一挙無料公開
＜TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』第2期＞
▼『マブラヴ：ディメンションズ』公式YouTube
https://www.youtube.com/@muv-luvdimensions/about
●第13話
2023年7月14日12時～7月26日23時59分
●第14話
2023年7月15日12時～7月26日23時59分
●第15話
2023年7月16日12時～7月26日23時59分
▼FOD・TVer
https://fod.fujitv.co.jp/title/5h56/
●第13話～第24話
2023年7月19日0時～7月26日23時59分
※一挙無料公開
【ゲーム情報】
タイトル：『マブラヴ：ディメンションズ』
ジャンル：アクションRPG
配信／開発／運営：NextNinja
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年7月11日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© NextNinja Co., Ltd. / aNCHOR
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