NextNinjaとaNCHORは5月30日、両社が共同パブリッシャーとして提供する「マブラヴ」シリーズのiOS／Android向け新作アクションRPG『マブラヴ：ディメンションズ』のストア予約を開始した。本作のサービス開始日は2023年6月末予定、プレイ料金は無料（アイテム課金制）だ。

さらに、コトブキヤ製プラモデル「武御雷 Type-00R Ver.1.5」など豪華賞品が当たるストア予約開始記念RTキャンペーンを開始している。キャンペーン期間は、2023年5月31日19時～6月5日18時59分まで。

▼ストア予約はこちら

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1661091101

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nextninja.dimensions

【マブラヴ：ディメンションズ】ストア予約告知CM

コトブキヤ製プラモデル「武御雷 Type-00R Ver.1.5」など

豪華賞品が当たるストア予約開始記念RTキャンペーン開催

2023年5月31日より、「ストア予約開始記念RTキャンペーン」を開催。コトブキヤ製プラモデル「武御雷 Type-00R Ver.1.5」が毎日1名（計5名）に、Amazonギフトカード3000円分が毎日3名（計15名）に抽選で当たる！

＜キャンペーン概要＞

▼期間

2023年5月31日19時～6月5日18時59分

▼賞品

計5名：コトブキヤ製プラモデル「武御雷 Type-00R Ver.1.5」

計15名：Amazonギフトカード3000円分

＜参加はこちらから＞

https://twitter.com/Muvluv_DMS

また、事前登録者数に応じてマブラヴファン必見の企画が決まる「事前登録スターター」も引き続き進行中。現在は事前登録者数13万人を達成しており、「御剣冥夜（R）プレゼント」と「『君が望む永遠』コラボ」の実施が決定している。

＜事前登録スターター内容一覧＞

5万人：御剣冥夜（R）プレゼント

10万人：『君が望む永遠』コラボ決定

15万人：インゴット×ガチャ10回分

20万人：原作者・吉宗鋼紀さんシナリオ参加イベント

25万人：戦術機ポイント×戦術機ガチャ1回分

30万人：小説版『帝都燃ゆ』（PDF版）を全員にプレゼント

35万人：インゴット×ガチャ10回分

40万人：『帝都燃ゆ』イベント開催＆確率時空へ実装

45万人：戦術機ポイント×戦術機ガチャ1回分

50万人：Coming Soon

【ゲーム情報】

タイトル：『マブラヴ：ディメンションズ』

ジャンル：アクションRPG

配信／開発／運営：NextNinja

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2023年6月末予定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© NextNinja Co., Ltd. / aNCHOR