NextNinjaとaNCHORは6月28日、両社が共同パブリッシャーを行なう「マブラヴ」シリーズのスマートフォン向けアクションRPG『マブラヴ：ディメンションズ』のリリース日を発表。リリース日は2023年7月11日、価格は基本無料（アイテム課金制）だ。
当初は6月末にリリースを予定していた本作だが、クオリティアップ／不具合改修／先々のゲーム内イベント準備や、より楽しんでもらうためのプロモーション調整のため、今回の延長になったという。
▼事前登録はこちら
・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1661091101
・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nextninja.dimensions
また、2023年7月6日にマブラヴ：ディメンションズ公式YouTubeチャンネル・ニコニコ動画にて、公式生放送第4回を実施する。
公式生放送第4回では、『マブラヴ：ディメンションズ』初となるニコニコ動画への同時配信を実施。さらに、ゲーム情報／サプライズプロモーション企画など初公開となる情報も発表予定なので、ぜひともチェックしよう。
▼「マブラヴ：ディメンションズ公式生放送第4回」概要
配信日時：2023年7月6日20時～
視聴URL：
YouTube：https://youtube.com/live/Gk0gyWMb8cc
ニコニコ動画：https://live.nicovideo.jp/watch/lv341833574
出演者：
山岸P（『マブラヴ：ディメンションズ』プロデューサー）
tororo氏（マブラヴ統括プロデューサー）
野田真理愛さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』柏木晴子役）
今野千聡さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』築地多恵役）
【ゲーム情報】
タイトル：『マブラヴ：ディメンションズ』
ジャンル：アクションRPG
配信／開発／運営：NextNinja
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年7月11日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© NextNinja Co., Ltd. / aNCHOR
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