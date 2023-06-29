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ゲーム  >  ニュース  >  『マブラヴ：ディメンションズ』が7月11日にリリース決定！

公式生放送第4回が2023年7月6日にYouTubeとニコニコ生放送で配信

『マブラヴ：ディメンションズ』が7月11日にリリース決定！

2023年06月29日 15時50分更新

文● ASCII

　NextNinjaとaNCHORは6月28日、両社が共同パブリッシャーを行なう「マブラヴ」シリーズのスマートフォン向けアクションRPG『マブラヴ：ディメンションズ』のリリース日を発表。リリース日は2023年7月11日、価格は基本無料（アイテム課金制）だ。

　当初は6月末にリリースを予定していた本作だが、クオリティアップ／不具合改修／先々のゲーム内イベント準備や、より楽しんでもらうためのプロモーション調整のため、今回の延長になったという。

▼事前登録はこちら

App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/id1661091101
Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nextninja.dimensions

　また、2023年7月6日にマブラヴ：ディメンションズ公式YouTubeチャンネル・ニコニコ動画にて、公式生放送第4回を実施する。

　公式生放送第4回では、『マブラヴ：ディメンションズ』初となるニコニコ動画への同時配信を実施。さらに、ゲーム情報／サプライズプロモーション企画など初公開となる情報も発表予定なので、ぜひともチェックしよう。

▼「マブラヴ：ディメンションズ公式生放送第4回」概要

配信日時：2023年7月6日20時～
視聴URL
　YouTubehttps://youtube.com/live/Gk0gyWMb8cc
　ニコニコ動画https://live.nicovideo.jp/watch/lv341833574
出演者
　山岸P（『マブラヴ：ディメンションズ』プロデューサー）
　tororo氏（マブラヴ統括プロデューサー）
　野田真理愛さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』柏木晴子役）
　今野千聡さん（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』築地多恵役）

【ゲーム情報】

タイトル：『マブラヴ：ディメンションズ』
ジャンル：アクションRPG
配信／開発／運営：NextNinja
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年7月11日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© NextNinja Co., Ltd. / aNCHOR

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