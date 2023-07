スクウェア・エニックスは7月6日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルが最大80%オフで購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~2023 SUMMER START~」を開催。セール期間は、2023年7月19日まで。

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

特設ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/

【セールタイトルピックアップ】

『OCTOPATH TRAVELER II』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

25%オフ! ★初セール!

『LIVE A LIVE』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ! ★PS5・PS4初セール!

『Life is Strange Remastered Collection』

PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ! ★初セール!

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

『KINGDOM HEARTS III』

PlayStation 4

50%オフ!

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind(DLC) Cloud Version』

Nintendo Switch

50%オフ!

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『Life is Strange2』

PlayStation 4

50%オフ!

『Life is Strange2』

Nintendo Switch

20%オフ! ★初セール!

『OCTOPATH TRAVELER』

Nintendo Switch

50%オフ!

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch

50%オフ!

『BRAVELY DEFAULT II』

Nintendo Switch

50%オフ!

『サガ フロンティア リマスター』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『Life is Strange: True Colors』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2023Summer/

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか迷っている人は、こちらもチェックしよう。

▽コラムページ

https://www.jp.square-enix.com/column/

