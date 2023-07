ChatGPT「ウェブブラウジング機能」を無効化 誤ってウェブサイトの全文を表示してしまう可能性

OpenAIは7月4日、同社が提供する生成AI「ChatGPT」の「ウェブブラウジング機能」を無効化すると発表した。

無効化の理由について同社は、ユーザーが特定のウェブサイト内のコンテンツ全文を表示するよう指示した際、誤って指示に従ってしまう可能性があったためとしている。

We've learned that ChatGPT's "Browse" beta can occasionally display content in ways we don't want, e.g. if a user specifically asks for a URL's full text, it may inadvertently fulfill this request. We are disabling Browse while we fix this—want to do right by content owners.