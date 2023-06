カプコンは6月30日、Steam Store/PlayStation Store/ニンテンドーeショップの各デジタルストアにて「CAPCOM JULY SALE」を開催中だと発表。開催期間はストアごとで異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、「モンスターハンター」シリーズをはじめ、「バイオハザード」シリーズ、「ロックマン」シリーズ、「デビル メイ クライ」シリーズ、「逆転裁判」シリーズなど、カプコンが誇るタイトル群が最大84%オフとお買い得になっている。

気になっていた未プレイタイトルをお得価格で手に入れるチャンスなので、この機会をお見逃しなく。

【セール概要】

セール名称:CAPCOM JULY SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale05-qod7x/ja-jp/

※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」および「Zバージョン」は18才以上のみ対象の製品です。18才未満の方には販売しておりません。

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store

セール期間:2023年7月14日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/capcomsummersale

Steam『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【60%オフ!!】:1596円

Steam『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5990円

セール価格【34%オフ!!】:3953円

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【60%オフ!!】:1996円

※Zバージョンも同時セール中

Steam『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

※Zバージョンも同時セール中

Steam『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【75%オフ!!】:997円

※Zバージョンも同時セール中

Steam『ロックマン11 運命の歯車!!』(ゲーム本編)

通常価格:5082円

セール価格【67%オフ!!】:1677円

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

通常価格:2990円

セール価格【67%オフ!!】:986円

Steam『成歩堂レジェンズコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:6990円

セール価格【58%オフ!!】:2935円

Steam『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【84%オフ!!】:650円

Steam『CAPCOM 40TH ANNIVERSARY PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/32572/CAPCOM_40TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格:7046円

■収録タイトル

『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『バイオハザード HDリマスター』

『モンスターハンター:ワールド』

『ロックマン クラシックス コレクション』

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『大神 絶景版』

『鬼武者』

『カプコン ベルトアクション コレクション』

『ストライダー飛竜』

PlayStation Store

セール期間:2023年7月5日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/

PS4『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)

通常価格:1990円

セール価格【25%オフ!!】:1492円

PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(MHW本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3900円

セール価格【25%オフ!!】:2992円

PS4『バイオハザード4』(ゲーム本編)

通常価格:2852円

セール価格【73%オフ!!】:770円

PS4『バイオハザード5』(ゲーム本編)

通常価格:2852円

セール価格【73%オフ!!】:770円

PS4『バイオハザード6』(ゲーム本編)

通常価格:2852円

セール価格【73%オフ!!】:770円

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【64%オフ!!】:1462円

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【68%オフ!!】:974円

ニンテンドーeショップ

セール期間:2023年7月5日23時59分まで

Nintendo Switch『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』(ゲーム本編)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000000522.html

通常価格:4063円

セール価格【63%オフ!!】:1490円

Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium』単品タイトル(ゲーム本編)

https://store-jp.nintendo.com/search/?q=Capcom+Arcade+Stadium

通常価格:各200円

セール価格【50%オフ!!】:各100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。