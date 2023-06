コーエーテクモゲームスは6月27日、Steamで配信中の人気タイトルを、通常価格の最大75%オフで提供する「Steam Summer Sale」を、本日から2023年7月13日までの期間限定で開催すると発表した。

また、PlayStation Storeで2023年7月5日まで開催中の「Mid-Year Deals」や、Microsoft Storeで2023年7月4日まで開催中の「Visually Stimulating Sale」も、あわせて紹介する。

本セールでは、ダーク三國アクションRPGとして世界的なヒット作となった『Wo Long: Fallen Dynasty』、7月から『ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~』のTVアニメが放送される「秘密」シリーズ最新作『ライザのアトリエ 3 〜終わりの錬金術士と秘密の鍵〜』、シリーズ30周年記念タイトル『Winning Post 10』が初セール となるほか、人気タイトルやダウンロードコンテンツが通常価格の最大75%オフで購入できる。

<実施期間>

・Steam Summer Sale:2023年7月13日まで

・PlayStation Store Mid-Year Deals:2023年7月5日まで

・Microsoft Store Visually Stimulating Sale:2023年7月4日19時まで

<特設ページ>

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

※★が付いているタイトルは、ダウンロードコンテンツもセール対象となっております。

※そのほかのセールラインナップにつきましては、特設ページをご確認ください。

Steam Summer Sale 主要対象タイトル(ソフト本体)

Wo Long: Fallen Dynasty

通常価格 8580円⇒セール割引後価格 6435円(25%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1448440/Wo_Long_Fallen_Dynasty/

Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition

通常価格 1万1880円⇒セール割引後価格 8910円(25%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1448440/Wo_Long_Fallen_Dynasty/

ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~

通常価格 8580円⇒セール割引後価格 6435円(25%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1999770/_/

ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ Digital Deluxe

通常価格 1万10円⇒セール割引後価格 7507円(25%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1999770/_/

ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ Digital Deluxe with Season Pass

通常価格 1万4520円⇒セール割引後価格 1万890円(25%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1999770/_/

Winning Post 10

通常価格 1万780円⇒セール割引後価格 8624円(20%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/

太閤立志伝Ⅴ DX

通常価格 4950円⇒セール割引後価格 3465円(30%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1842810/_DX/

太閤立志伝Ⅴ DX 30 周年記念 TREASURE BOX デジタル版

通常価格 1万450円⇒セール割引後価格 7315円(30%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1842810/_DX/

★三國志 14 with パワーアップキット

通常価格 1万1880円⇒セール割引後価格 7128円(40%オフ)

https://store.steampowered.com/sub/510898/

★三國志 14 with パワーアップキット Digital Deluxe Edition

通常価格 1万6830円⇒セール割引後価格 1万98円(40%オフ)

https://store.steampowered.com/sub/510899/

★三國志 14

通常価格 1万780円⇒セール割引後価格 6468円(40%オフ)

https://store.steampowered.com/app/872410/14/

★三國志 14 Digital Deluxe Edition

通常価格 1万4944円⇒セール割引後価格 8966円(40%オフ)

https://store.steampowered.com/app/872410/14/

進撃の巨人2 –Final Battle-

通常価格 8580円⇒セール割引後価格 4719円(45%オフ)

https://store.steampowered.com/sub/374840/

★無双 OROCHI3 Ultimate

通常価格 8580円⇒セール割引後価格 5148円(40%オフ)

https://store.steampowered.com/app/831560/OROCHI/

★無双 OROCHI3 Ultimate Deluxe Edition

通常価格 9680円⇒セール割引後価格 5808円(40%オフ)

https://store.steampowered.com/app/831560/OROCHI/

仁王2 Complete Edition

通常価格 6380円⇒セール割引後価格 3828円(40%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1325200/_Complete_Edition/

零 ~月蝕の仮面~

通常価格 6380円⇒セール割引後価格 4785円(25%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2130460/_/

零 ~月蝕の仮面~ Digital Deluxe Edition

通常価格 8580円⇒セール割引後価格 6435円(25%オフ)

https://store.steampowered.com/app/2130460/_/

モンスターファーム1&2 DX

通常価格 3520円⇒セール割引後価格 2464円(30%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1716120/_DX/

PS Store Mid-Year Deals Sale 主要対象タイトル(ソフト本体)

コーエーテクモ the Best 討鬼伝 極

通常価格 3828円⇒セール割引後価格 1914円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA01854_00-PKGTOUKIDEN00000

★討鬼伝2

通常価格 8580円⇒セール割引後価格 3432円(60%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-CUSA04010_00-TOUKIDEN20000000

Wo Long: Fallen Dynasty

通常価格 8580円⇒セール割引後価格 6435円(25%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA05795_00-WOLONG0000000000

Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition

通常価格 1万1880円⇒セール割引後価格 8910円(25%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA05795_00-WOLONGDDX0000000

