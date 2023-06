カプコンは6月13日に配信したデジタルイベント「カプコンショーケース 2023.6.13」において、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の発売決定を発表。

本作は、法廷バトルゲーム「逆転裁判」より、新米弁護士・王泥喜 法介(おどろき ほうすけ)の成長物語や法の暗黒時代を描いた3作品を1つのパッケージに収録したものとなる。

対応プラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Windows/Steam)。発売時期は2024年初頭の予定だ。

美麗なフルHDグラフィックとなって、数々の逆転劇が鮮やかに蘇る。本作の詳細は、今後の続報で公開予定。シリーズ最大級のボリュームとなるコレクションに期待しよう。

・『逆転裁判456 王泥喜セレクション』アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Q-YvHdIKh8M

スクリーンショット

「逆転裁判」シリーズが累計1000万本を突破!

「逆転裁判」シリーズの全世界の累計販売本数が1000万本(※)を突破。プレイヤーが弁護士となって、無実の罪を着せられた依頼人を救う法廷バトルゲームである本シリーズは、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』以外にもさまざまな作品が発売されている。

(※)2023年3月31日時点

初期3作品を収録した『逆転裁判123 成歩堂セレクション』など、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の発売が決定したこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:逆転裁判456 王泥喜セレクション

ジャンル:法廷バトル

販売:カプコン

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Windows/Steam)

発売日:2024年初頭

価格:未定

CERO:審査予定