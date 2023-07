TweetDeck「認証」必須化 新バージョンはほぼTwitter Blue専用に

ツイッターは7月4日、Twitterクライアント「TweetDeck」の新バージョンを公開。今後、利用にあたっては認証が必須となると発表した。

TweetDeckはブラウザーから利用できるTwitterクライアント。各項目が縦方向に並ぶカラム表示のUIを採用しており、Twitterのブラウザー版(twitter.com)と比較して、よりヘビーユーザー向けの仕様となっている。

新バージョンでは新たに「コンポーザー機能」「Spaces」「ビデオドッキング」「投票」に対応。「Teams機能」は一時的に停止されているが、今後数週間以内に再開するという。

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.



