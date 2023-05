THQ Nordicは5月25日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向け新作サバイバルホラー『Alone in the Dark』(アローン・イン・ザ・ダーク)の最新情報を紹介する特別番組「Alone in the Dark Spotlight」を配信すると発表。配信日時は、2023年5月26日9時(日本時間)から。

Alone in the Dark | Spotlightアナウンスメントトレーラー

https://youtu.be/xI7wA60-sQw

『Alone in the Dark』の未解明な謎を解き明かす特別番組では、ゲームの深遠な疑問に対する答えや今まで語られることのなかった情報、ゲームの背後にある物語が明らかになるという。「Spotlight」をお見逃しなく。

公式 THQ Nordicチャンネル

・YouTube

https://www.youtube.com/@thqnordic

・Twitch

https://www.twitch.tv/thqnordic

『Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)』概要

サイコホラーと南部ゴシックを融合させた、サバイバルホラーの名作『Alone in the Dark』のリメイク版。90年代のカルトホラーゲームファンに向けてつくられた、この『Alone in the Dark』のリメイク版では、「デルセト屋敷」での冒険が描かれる。

エミリー・ハートウッドまたはエドワード・カーンビーとなり、周辺を探索、モンスターと戦闘、謎を解読、そして「デルセト屋敷」に潜む不穏な真相を解明していこう……。

【ゲーム情報】

タイトル:Alone in the Dark(アローン・イン・ザ・ダーク)

ジャンル:サバイバルホラー

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

CERO:未定

© 2022 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Pieces Interactive. THQ and THQ Nordic are trademarks of Embracer Group AB, Sweden. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※「PlayStation」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.登録商標または商標です。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。