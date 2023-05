5/23火 20時～生放送 マイクラ エンダードラゴン討伐！初心者連れて何時までかかる？【デジデジ90/ゲーム部+】

前回に引き続き、ゲーム部+は「Minecraft」やります!



初心者マイクラプレイヤーのムラリン&つばさはジ・エンドでエンダードラゴンを討伐します!



© 2023 Mojang AB. TM Microsoft Corp.

NOT OFFICIAL MINECRAFT CONTENT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

▽放送情報

放送日: 2023年5月23日(火)

時間 : 20:00~ 放送予定

番組 : マイクラ エンダードラゴン討伐!初心者連れて何時までかかる?【デジデジ90/ゲーム部+】

▽出演

つばさ(MC)https://twitter.com/tsubasa_desu

ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874

ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira