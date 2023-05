2KならびにMarvel Entertainmentは5月12日、これまでPC(Steam/Epic Game Store)/PlayStation 5版/Xbox Series X|S版として販売していたマーベルヒーローが一堂に集結するシミュレーションRPG『マーベル ミッドナイト・サンズ』について、2023年5月11日より、Xbox One版とPlayStation 4(PS4)版*をダウンロード専売で配信開始したと発表。

価格は通常版が7700円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。なお、2023年5月25日まで発売記念価格の3850円**で購入可能(PS4版はPlayStation Plus加入者のみが対象)だ。

また、発売後に利用可能となる4個の追加DLCパックについても同日、別途購入のうえでプレイ可能となっている。さらに、『マーベル ミッドナイト・サンズ』にとって4番目にして最後の追加DLCパックとなる「鮮血の嵐」***も、Xbox OneとPlayStation 4を含む全プラットフォームで配信開始。「鮮血の嵐」では、ついにストーム****が仲間に加わる。

DLCは単体での購入も可能なほか、『マーベル ミッドナイト・サンズ』シーズンパス(シーズンパスはレジェンダリー・エディションにも収録)としても購入可能。各DLCには、追加のヒーロー1人とストーリーミッション3つ、大聖院のアップグレード、ヒーローのスキンやコスチュームが収録されている。

*発売を予定していたNintendo Switch版については、発売中止となります。

**発売記念価格は2Kの希望小売価格に基づきます。本キャンペーン価格は、Xbox版を購入した場合、またPlayStation Plus加入者がPlayStation 4版を購入した場合に適用されます。本キャンペーン期間は、Xbox One版は2023年5月25日19時まで、PlayStation 4版は2023年5月25日までを予定しております。価格と販売状況は国により異なる場合があります。各種規約が適用されます。

***「鮮血の嵐」DLCパックは、個別購入が可能です。ご利用にはゲーム本編が必要です。DLCパックは、『マーベル ミッドナイト・サンズ』シーズンパスにも収録しています。シーズンパスは、レジェンダリー・エディションに収録のほか個別でのご購入も可能です。

****ストームは、「スイングは正義」ミッションをクリアするとプレイ可能になる、彼女の最初のストーリーミッション、「ハード・ノック・ライフ」を完了すると仲間にできます。ただし、DLCパック第2弾の「償い」がインストールされていない場合は、アクト1の「右に出る者」ミッションを完了するまでアンロックされません。「償い」をインストール済みの場合は、アクト2の冒頭で「変わりゆく悪の側面」をクリアするとプレイアブルになります。

アスキーゲームでは本作のPC(Steam)版でのレビュー記事を掲載している。本作に興味があるの人は、チェックしてみてほしい。

地上最強のミュータントの1人とされているストーム。本名はオロロ・マンロー。幼い頃に孤児となり、母親の故郷であるケニアを訪れた際に、村の女司祭に引き取られた。そんな折、村が干ばつに見舞われ、オロロは目覚めたばかりの力を使い、家族を救うために雨を降らせる。

数年後、天候を操る能力の噂が広まると、オロロはチャールズ・エグゼビアによってX-メンへと迎え入れられ、ストームの名が与えられた。やがてX-メンを指揮するようになり、ミュータント能力を使って世界中の人々を助けるようになった。

その後「鮮血の嵐」において、ウルヴァリンとともにニューヨークで危機に瀕したミュータントの子どもを捜索していたストームは、マジックと再会し、ミッドナイト・サンズへの加入を勧められる。

ストームは、風系や雷系の強力なアビリティによって敵をスタンやノックバックさせ、大自然の力を自在に操ってダメージを与えられる。

「鮮血の嵐」には以下のコンテンツを収録!

●新たなヒーロー:ストーム……気象現象を操ることができるミュータント。10種類の固有のヒーローアビリティを持つ。

●新たなストーリーミッション:シーズンパスのミッションをすべてクリアするとアンロックされるグランドフィナーレなど、新しいチャレンジングな戦闘と新たな顔ぶれの敵たち。

●大聖院の新たなアップグレード:強化T.H.R.E.A.Tルーム

●ヒーロースキン3種類、大聖院で着用できるコスチューム7着、ストーム用の水着2枚を追加

ストームは、アクト1で「右に出る者」ミッションを完了するとプレイ可能になる、彼女の最初のストーリーミッション「ハード・ノック・ライフ」をクリアすると仲間できる。

戦闘面では、ストームはバランスの取れたヒーローと言える。1体であれ複数であれ、敵に大きなダメージを与えることができるほか、スタンやノックバックによって敵の動きを制御することも可能だ。

また、ストームの能力を最大限に発揮させるには、忍耐力が重要となるだろう。

ストーム固有の大聖院研究プロジェクトである「強化T.H.R.E.A.T.ルーム」では、敵の強さを調整できる補正機能がT.H.R.E.A.T.ルームに追加され、ステータスや獲得XP量に影響する。

また、複数のヒーローを参加させることも可能。ストームの研究プロジェクトをアップグレードすれば、遭遇するヴィランの追加など、さらにカスタマイズの幅が広がる!

各DLCパックには、各DLCのヒーローを巡る新たなストーリーミッションが3つずつ収録されている。『マーベルミッドナイト・サンズ』の全4つの追加DLCパックか、シーズンパスを購入し、12のDLCストーリーミッションをすべてクリアすると、隠し追加ミッションがアンロックされる。

【ゲーム情報】

タイトル:マーベル ミッドナイト・サンズ

ジャンル:シミュレーションRPG

販売:2K

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ。

発売日:

PC/PS5/XSX|S版:発売中(2022年12月2日)

PS4/Xbox One:配信中(2023年5月11日)

価格:

PC通常版:8250円(ダウンロード版)

PS5/XSXエンハンスド・エディション:9350円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/XSX/PCデジタル+ エディション:1万450円(ダウンロード版)

PS5/XSX/PCレジェンダリー・エディション:1万2980円(ダウンロード版)

PS4/Xbox One通常版:7700円(ダウンロード版)

PS4/Xbox Oneデジタル+ エディション:1万450円(ダウンロード版)

PS4/Xbox Oneレジェンド・エディション:1万2980円(ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

© 2022 MARVEL © 2022 Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.