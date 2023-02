2KならびにMarvel Entertainmentは2月27日、PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S向けシミュレーションRPG『マーベル ミッドナイト・サンズ』のダウンロードコンテンツ(DLC)第2弾「償い」*を2023年2月24から全世界で配信中だと発表。DLCの価格は1980円となる。

*「償い」DLCパックは「レジェンダリー・エディション」とシーズンパスに含まれており、プレイするには『マーベルミッドナイト・サンズ』ゲーム本編が必要です。個別での購入も可能です。

▼DLC第2弾の紹介トレーラーはこちら

DLC第2弾「償い」では、リリスの邪悪な影響下で行なってしまった自身の過ちを正すため、エディ・ブロックとエイリアンのシンビオートが融合してできたヒーローのヴェノムがミッドナイト・サンズに加わる。

ニューヨーク市の地下水道に数多く生息するブラッド族ヴァンパイアもヴェノムの漆黒の鉤爪と剃刀のような歯を見ると恐怖で震え上がる。

ミッドナイト・サンズの助けを借りて自らの力の支配権を取り戻したヴェノムはニューヨークからアンデッドの脅威を取り除くために闘うこととなるが、悪魔の支配から解放された彼は、また別の悪魔の関心を買うことになる。捕食への期待で牙をむき出し、舌をうごめかすヴェノム。

ヴェノムは罪のない人を守ると同時に、悪人をかみちぎり貪欲な胃袋を満たすことを渇望している。

DLC第2弾「償い」には以下のコンテンツを収録

●新しいヒーロー:ヴェノム<10種類のユニークヒーローアビリティを持つ獰猛なシンビオート>

●新しいストーリーミッション:ヴァンパイアの脅威に晒されるニューヨークを舞台とした3つのストーリーミッション

●大聖院の新しいアップグレード:ウィスパーウェブ

●追加のヒーロースキン3つ、大聖院の衣装7つ、ヴェノムの水着2つ

新たなストーリーミッションは、アクト1終盤の「砕け散る期待」ミッションをクリアした後に選択可能。最初の新ストーリーミッション「悪魔との取引」をクリアすると、ヴェノムが仲間になる。

戦場でのヴェノムは飢餓という大きなダメージボーナスを得て、各ミッションを開始する。飢餓はヴェノム特有のメカニズムで、「スタック」3つでスタートし、「スタック」ごとに基本攻撃力が上がっていく。「アタック」や「ヒロイック」カードを使用すると飢餓の「スタック」を1つ使用し、ターンごとに少しずつ補充される。

このため、ヴェノムは強力な瞬間ダメージを生み出すことができるが、そのダメージポテンシャルを最大化するために慎重なプレイを必要とする。戦略次第では「アビリティ」カードによって強烈なパワーをより長く持続させることも可能だ。

大聖院でヴェノムの「ウィスパーウェブ」をアップグレードすると、情報を消費してミッションにModを追加する機能がアンロックされ、ミッションリーダーの変更やミッションの難易度の低下など、ランダムな効果が追加される。「ウィスパーウェブ」をさらにアップグレードすれば、リソース報酬を追加したりといった戦術的選択肢が増す。

【ゲーム情報】

タイトル:マーベル ミッドナイト・サンズ

ジャンル:シミュレーションRPG

販売:2K

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ。

発売日:発売中(2022年12月2日)

価格:

PC通常版:8250円(ダウンロード版)

PS5/XSXエンハンスド・エディション:9350円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/XSX/PC デジタル+ エディション:1万450円(ダウンロード版)

PS5/XSX/PC レジェンダリー・エディション:1万2980円(ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

※PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Oneも発売。発売日は後日発表。

© 2022 MARVEL © 2022 Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, Firaxis Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.