アップル「iPadOS 17」初代iPad Proなどのサポート終了か

アップルが今年リリースするとうわさのiPadOS 17は、第5世代iPadや初代iPad Proのサポートをしないという。フランスのメディアiPhone Softが4月22日に報じた。

同紙はアップル内部の関係者からの話として、iPadOS 17はA9チップとA9Xチップを搭載するデバイスにはインストールできないと伝えている。

これによりiPadOS 17が利用できる端末は次のようになるという。

ただし、別のリーカーの941氏は「A10チップもサポートされない」と伝えている。

その場合は第6世代iPad、第7世代iPad、10.5インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro (第2世代)もサポートされないことになる。

Apple has indefinitely halted development of iPadOS 17 on A9, A10 iPads.