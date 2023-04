スクウェア・エニックスは4月25日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)で発売・配信中の『春ゆきてレトロチカ』について、スマートフォン版の配信を開始した。また、スマートフォン版の発売を記念して、本日より、iOS/Android各ストアで早期購入割引セールも実施している。価格は3000円、2023年5月10日まではセール価格にて2500円で購入可能だ。

スマートフォン版『春ゆきてレトロチカ』

早期購入価格:3000円 ⇒ 2500円

※セール期間は2023年4月25日~5月10日となりますが、ストアにより終了時間が異なる場合がありますので、必ず各ストア上で価格をご確認のうえお買い求めください。

iOS版:https://sqex.to/4a7gf

Android版:https://sqex.to/Tvaum

トレーラー

『パラノマサイト FILE 23 本所七不思議』×『春ゆきてレトロチカ』Twitter連動キャンペーン開催!

『春ゆきてレトロチカ』スマートフォン版の配信を記念し、同じくスクウェア・エニックスより発売中のホラーミステリーアドベンチャーゲーム『パラノマサイト FILE 23 本所七不思議』と連動したTwitterキャンペーンを開催している。

『春ゆきてレトロチカ』公式Twitterアカウント、および『パラノマサイト FILE 23 本所七不思議』公式アカウントをフォロー、対象ツイートのリツイートで、キャラクターデザイン小林元氏による、本キャンペーンのための特別コラボイラストがプリントされた、オリジナルAmazonギフト券、オリジナルクリアファイルを抽選でプレゼントする。

◆キャンペーン期間

2023年4月25日~5月10日23時59分

(キャンペーン期間は予告なく変更となる場合があります。)

◆賞品

【抽選によるプレゼント】

オリジナルAmazonギフト券5000円分……20名

オリジナルクリアファイル……30名

◆応募方法

①『春ゆきてレトロチカ』公式アカウント(@retrotica_PR)をフォロー

②『パラノマサイト FILE 23 本所七不思議』公式アカウント(@PARANORMA_PR)をフォロー

③対象ツイートをリツイート

https://twitter.com/retrotica_PR/status/1650693848623104000

『パラノマサイト FILE 23 本所七不思議』とは 昭和後期の東京都墨田区を舞台に、呪いの力を得た9人の男女が七不思議に隠された《蘇りの秘術》の行使を巡ってそれぞれの想いをぶつけあう、群像ホラーミステリーADV。最後にあなたに待ち受ける謎とは……!? 公式サイト:https://www.jp.square-enix.com/paranormasight/

『春ゆきてレトロチカ Original Soundtrack』

定額制聴き放題サービスで本日より配信開始!

2022年5月25日に発売した『春ゆきてレトロチカ Original Soundtrack』が、定額制聴き放題サービスで配信開始。CD3枚組の大ボリュームな収録曲と、迫真のシーンが蘇る名曲の数々を、定額制聴き放題サービスでも楽しもう。

配信先:https://sqex.lnk.to/9lSNIM

※配信状況はリージョンやサービスごとに異なる場合があります。

※詳細は各配信サービスをご確認ください。

スマートフォン版『春ゆきてレトロチカ』

スマートフォン版では、タッチ操作でより直感的なプレイを楽しめる。「推理編」脳内思考空間における、「謎」と「手がかり」の組みあわせやすさの改善をはじめ、快適なプレイを楽しめるようさまざまな点で調整を行なっている。

<スマートフォン版での主な調整点>

1.タッチ操作対応:ゲームの核となる「推理編」の操作がより直感的に。

2.テキスト表示サイズUP:モバイルデバイスでも見やすいサイズに再調整された。

3.章ごとのデータダウンロード対応:ストレージ容量を無用に圧迫させないようにしている。

ミステリには謎があり、謎を解くすべての手がかりも必ずある――。誰が殺されるのか? 誰が犯人なのか? じっくり推理しながら、100年にわたって起こる事件の真相を解き明かそう。

※2022年5月12日の発売以降、ミステリゲームというジャンルの性質上、製品版におけるプレイ動画の公開や配信のすべて、並びにそのほかのネタバレにつながる投稿を禁止とさせていただいておりましたが、この度ガイドラインを改訂いたしました。本日2023年4月25日以降につきましては、改定後のガイドラインの定めに従ってご利用いただきますようお願いいたします。詳細は公式サイトをご確認ください。

『春ゆきてレトロチカ』トレーラー(スマートフォン版ver)URL:https://youtu.be/c2I2VsKT6Zk

【ゲーム情報】

タイトル:春ゆきてレトロチカ

ジャンル:ミステリアドベンチャー

販売:スクウェア・エニックス

開発:ハ・ン・ド

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)/iOS/Android

発売日:

iOS/Android:配信中(2023年4月25日)

PS5/PS4/Switch:発売中(2022年5月12日)

PC(Steam):配信中(2022年5月13日)

価格:

iOS/Android:3000円(ダウンロード版)

PS5/PS4/Switch/Steam:7480円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:B(12歳以上対象)

