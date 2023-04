グーグル「Pixel 7a」価格は約6万円？

グーグルがまもなく発売するとうわさのPixel 7aは、Pixel 6aより価格が50ドル値上げされて499ドルになるという。米メディア9to5googleが4月17日に伝えた。

同紙はこの情報を小売業者から入手したという。

日本での価格については不明だが、Pixel 6aの価格が449ドルで5万3900円であることを考えると、おそらくは6万円前後になると思われる。

なお、発売日については著名リーカーのJon Prosser氏が5月10日になると伝えている。カラーはチャコール、スノー、シー(ライトブルー)、そしてGoogle Store限定でコーラルが提供されるとのことだ。

Google Pixel 7a

Charcoal, Snow, Sea (light blue), and Coral (Google Store only)



Announcement: May 10, available for purchase immediately



6a will not be discontinued.