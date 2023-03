グーグル折りたたみスマホ「Pixel Fold」6月発売か

グーグルが開発しているとうわさの折りたたみスマホ「Google Pixel Fold」は、6月に発売される可能性がある。ドイツのメディアWinFutureが3月14日に報じた。

同紙は販売店からの情報をもとに、グーグルがGoogle Pixel Foldの販売を早ければ6月にも開始したいと考えているようだと伝えている。

情報によると、Google Pixel Foldはカーボンとポーセリン(磁器)と呼ばれるカラーの2色展開。ストレージは256GB。価格は1700ユーロ(23万8000円)で、ヨーロッパでは6月の第2週に販売が開始されるという。

グーグルからの発表は何もないが、6月発売であれば5月のGoogle I/Oデベロッパーカンファレンスでその姿が見られるかもしれない。

なお、米メディア9to5googleのMax Weinbach記者によると、カーボンモデルのみ512GBモデルも提供され、発売日は6月13日とのことだ。

Pixel Fold also comes in a 512GB model. Looks like Carbon only.



The date on this website says June 13th but who knows. https://t.co/6ZcS30AG5w