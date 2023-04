カプコンは4月4日、同社の看板タイトル「モンスターハンター」の音楽を奏でる音楽イベント「モンスターハンターオーケストラコンサート ~狩猟音楽祭2023~」の開催決定を発表した。2023年は、東京と大阪の2都市で開催される。

2023年4月6日と4月13日配信の「モンハン部通信」内から、本公演チケットの先行抽選申込が可能。まだ登録していない人は、「CAPCOM ID」に会員登録(無料)のうえ、お知らせメール「モンハン部通信」の受信登録を済ませておこう。

・特設サイト

https://www.monsterhunter.com/mhb/mhoc2023/

公演概要

■公演名:

モンスターハンターオーケストラコンサート ~狩猟音楽祭2023~

■日時:

【大阪】2023年7月30日 17時~開演

【東京】2023年8月19日 17時~開演

■会場:

【大阪】大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪)

【東京】東京国際フォーラム ホールA

■チケット料金(大阪公演・東京公演ともに同金額):

ハンターシート(デザインチケット・限定グッズ付):1万2000円

S席:8500円

A席:7500円

※限定グッズは当日窓口にて引き換えいたします。

※未就学児入場不可

「モンハン部通信」限定 本公演チケット先行抽選販売に申し込むには

1.以下のURLより「CAPCOM ID」に会員登録。すでに登録済の場合は2&3へ進む。

https://cid.capcom.com/ja/

2.「CAPCOM ID」の登録時や、「CAPCOM ID」のマイページ内「お知らせメール管理」にて「モンハン部通信」を選択。

3.2023年4月6日と4月13日配信の「モンハン部通信」にて、本公演チケット先行抽選販売サイトのURLが記載されているので、そこから申し込む。

※各配信日の前日までに「CAPCOM ID」へ登録のうえ、「モンハン部通信」の受信登録をお願いします。

※本公演チケット先行抽選販売に申し込むには「CAPCOM ID」へのログインが必要です。

※「CAPCOM ID」がメンテナンスなどで利用できない場合は、先行抽選販売にお申込みいただくことはできません。

※「CAPCOM ID」のメンテナンスは2023年4月12日10時~18時を予定しています。詳細は以下よりご確認をお願いします。

https://c.cid.capcom.com/info/article/04/ja/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.