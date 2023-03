期待高まるApple Music Classical、グローバルでの配信開始

ストリーミング全盛の時代となり、音楽は身近となった。しかし、クラシックファンは少し不満を持っていたかもしれない。世の中にはこんなにも多くの音源が存在するのに、自分が求めるものにたどり着くのが困難だからだ。

3月28日(米国時間)ついに配信が始まった「Apple Music Classical」は、「あるはずなのに探せない」というクラシックファンのストレスを軽減するだけでなく、新しい音楽との出会い取り持つサービスになるかもしれない。

#AppleMusicClassical is here! Watch as two of the most powerful talents in classical music, @AliceSaraOtt and @kcanellakis, team up to introduce you to the new app. https://t.co/lwnF4Dx4uapic.twitter.com/cbEbageOha