スクウェア・エニックスは3月14日より、同社が運営するスマホRPG『とある魔術の禁書目録 幻想収束』にて、原作小説「新約 とある魔術の禁書目録」第17巻をモチーフとしたフルボイスのレイドイベント「とある狂騒の奪還奮闘(サルベージ)」を開催中だ。期間は、2023年3月19日21時59分まで。

レイドベント「とある狂騒の奪還奮闘」概要

開催期間:2023年3月14日16時~3月19日21時59分まで

報酬受け取り期間:2023年3月14日16時~3月22日4時59分まで

上記期間中、600万DL突破を記念してレイドイベント「とある狂騒の奪還奮闘」を開催。本イベントをプレイし、レイドの撃破やイベントミッションなどをクリアすると、イベント報酬アシストキャラクター「【『辿り屋』】有村 絵恋」と交換できる覚醒結晶などが手に入る。

本イベントでは「ハイスコアランキング」と「レイドスコアランキング」を同時開催し、それぞれのランキングに応じて報酬を獲得できる。

さらに、今回のレイドイベントは一定回数をクリアするごとにシナリオが解放され、原作小説「新約 とある魔術の禁書目録」第17巻をモチーフにしたフルボイス&特別増量版のストーリーを楽しめる。この機会にしか読めない期間限定ストーリーをプレイしてみてはいかがだろうか。

※開催期間およびイベントの内容は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトをご確認ください。

「600万DL突破記念とある狂騒の奪還奮闘ガチャ」概要

設置期間:2023年3月14日メンテナンス終了後~3月23日23時59分まで

600万DL突破を記念して、「600万DL突破記念とある狂騒の奪還奮闘ガチャ」を上記期間中設置している。

本ガチャからは期間限定の★3バトルキャラクター「【馳せる願い】烏丸 府蘭」、★3アシストキャラクター「【気になる視線】去鳴」と、新★3アシストキャラクター「【『海賊少女』】豊山 琉華」が新登場している。

※提供割合は、ガチャページの「ガチャ詳細/提供割合」をタップすることで確認できます。

※期間限定キャラは、今後、定常の「プレミアムガチャ」に追加されることはございません。

※期間限定キャラは、本ガチャ終了後登場しなくなりますが、今後再登場する場合がございます。再登場に関しては現在未定となります。

※今回登場する「【『海賊少女』】豊山 琉華」は、期間限定キャラクターではなく、後日定常の「プレミアムガチャ」にも登場予定です。

※開催期間は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトをご確認ください。

「2回限り有償限定600万DL突破記念とある狂騒の奪還奮闘ガチャ」概要

設置期間:2023年3月14日メンテナンス終了後~3月23日23時59分まで

600万DL突破を記念して、有償ゲコ太石2700個で引ける「2回限り有償限定600万DL突破記念とある狂騒の奪還奮闘ガチャ」を上記期間中設置。

★3キャラクターが1体確定しており、今回新登場する「【馳せる願い】烏丸 府蘭」「【気になる視線】去鳴」「【『海賊少女』】豊山 琉華」も排出対象となっている。

※提供割合は、ガチャページの「ガチャ詳細/提供割合」をタップすることで確認できます。

※期間限定キャラは、今後、定常の「プレミアムガチャ」に追加されることはございません。

※期間限定キャラは、本ガチャ終了後登場しなくなりますが、今後再登場する場合がございます。再登場に関しては現在未定となります。

※開催期間は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトをご確認ください。

「600万DL突破記念ログインキャンペーン!第2弾」概要

開催期間:2023年3月11日5時~3月24日4時59分まで

600万DL突破を記念して、「600万DL突破記念ログインキャンペーン!第2弾」を上記期間中に開催。期間中ログインすると、「集めて使える記念ガチャチケット」がもらえ、最大10枚貯めると「600万DL突破記念チケットガチャ」にて”10回ガチャる”を回せる。

2023年1月31日までに登場した期間限定キャラクターや、今後プレミアムガチャに追加予定のキャラクターも対象となっているので、この機会にログインしてみてはいかがだろうか。

※提供割合は、ガチャページの「ガチャ詳細/提供割合」をタップすることで確認できます。

※期間限定キャラは、今後、定常の「プレミアムガチャ」に追加されることはございません。

※「600万DL突破記念チケットガチャ」に関して、フェス限定キャラクターは排出対象外です。

※開催期間は、予告なく変更する場合がございます。

※詳細は運営サイトをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)

プラットフォーム:iOS/Android

ジャンル:学園異能バトルRPG

配信日:配信中(2019年7月4日)

価格:アイテム課金制(基本プレイ無料)



© 2019 TOARU-PROJECT

© 2019-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.