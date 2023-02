スクウェア・エニックスは2月24日、同社が運営するスマホRPG『とある魔術の禁書目録 幻想収束』について、2022年2月27日20時より「とある開発の情報発信 Vol.8」を配信すると発表した。あわせて開催中の「新キャラ!ピックアップガチャ」についても紹介していこう。

■「とある開発の情報発信 Vol.8」

「とある開発の情報発信 Vol.8」概要

【概要】

スマートフォンゲーム『とある魔術の禁書目録 幻想収束』(とあるIF)のゲーム最新情報を本作の開発チームが中心となってお届けする公式生放送。

ゲームの最新情報はもちろん、ゲストにストレートエッジ中島 將智さんをお迎えし、鎌池 和馬先生による新規オリジナルストーリー企画の続報もお届けする。

※本番組は、感染症対策を行ない、ソーシャルディスタンスを確保して放送いたします。

※番組内容/出演者は予告なく変更する場合がございます。

【出演者】

中島 將智さん(ストレートエッジ)

前川 遥樹氏(『とある魔術の禁書目録 幻想収束』アシスタントプロデューサー)

山田 浩生氏(『とある魔術の禁書目録 幻想収束』プロデューサー)

【配信日時】

2023年2月27日20時~

【配信URL】

・SQUARE ENIX PRESENTS:

https://www.jp.square-enix.com/presents/info/20230227003515.html

・YouTube Live:

https://www.youtube.com/watch?v=o7NsAXxJs2o

「新キャラ!ピックアップガチャ」概要

設置期間:2023年2月21日16時~2月28日23時59分まで

上記期間中、★3アシストキャラクター「【願い生まれる奇蹟】シャットアウラ=セクウェンツィア」「【師匠】ステイル=マグヌス」が確率アップで登場する「新キャラ!ピックアップガチャ」を設置。

※提供割合は、ガチャページの「ガチャ詳細/提供割合」をタップすることで確認できます。

※詳細は運営サイトをご確認ください。

「1回限り有償限定 新キャラ!ピックアップガチャ」概要

設置期間:2023年2月21日16時~2月28日23時59分まで

上記期間中、「1回限り有償限定 新キャラ!ピックアップガチャ」を設置。このガチャでは10体目は新登場の★3アシストキャラクター「【願い生まれる奇蹟】シャットアウラ=セクウェンツィア」「【師匠】ステイル=マグヌス」のいずれかが確定で出現する。

※提供割合は、ガチャページの「ガチャ詳細/提供割合」をタップすることで確認できます。

※詳細は運営サイトを確認ご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:とある魔術の禁書目録 幻想収束(イマジナリーフェスト)

プラットフォーム:iOS/Android

ジャンル:学園異能バトルRPG

配信日:配信中(2019年7月4日)

価格:アイテム課金制(基本プレイ無料)



© 2019 TOARU-PROJECT

© 2019-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.