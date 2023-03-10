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2023年2月2日（木）AM2時30分から生放送

3月10日19時30分～生放送 Galaxy S23 最速タッチ&レビュー会！銀河級の愛を語り合おう

2023年03月10日 07時00分更新

文● ASCII

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（提供：Samsung/Galaxy）

　グローバルで発表されたばかりのGalaxy最新スマホ「Galaxy S23シリーズ」の 実機レビューをスマホ総研がやっちゃいます！

　注目ポイントは暗い場所での進化したカメラや 世界最速の「Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy」 さらにはUltraの持ちやすさなど実機レビューでお届けします。

▽放送情報

放送日：　2023年3月10日（金）
時間　：　19:30～　放送予定
番組　：　Galaxy S23 最速タッチ&レビュー会！銀河級の愛を語り合おう

▽出演者

【アスキースマホ総研】
オカモト
スピーディー末岡https://twitter.com/spdy_swemy
つばさ https://twitter.com/tsubasa_desu
【スペシャルゲスト】
ユウキロックさん（家電芸人） https://twitter.com/yuukirock0416
Samsung プロダクト担当　前島大樹さん
クアルコムジャパン 業務推進部　部長 福井幹浩さん（オンライン）

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