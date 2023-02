いまから2ヵ月ほど前、私は「超話題の人工知能ChatGPTに“小説”や“詩”を書いてもらい、“プログラム”は実行してみた」という記事を書いた。このChatGPTを使って起こることは、いまでもしばしばネットで話題になる。ところが、米国時間で2月7日、これに追い打ちをかけるようなチャット機能がマイクロソフトの検索エンジン「Bing」の新バージョンに組み込まれた。

ChatGPTは、それが学んだ事柄をもとに質問に答えたり詩やストーリーを書いたり、旅行や料理の段取りを教えてくれたり、プログラムのコードを書きだすものである。こちらが盛り込みたい情報は与えてやって、ChatGPTに読みやすい文章に仕上げてもらうといったことも行われていて、そのためのノウハウも蓄積されてきている。

それに対して、Bingは、検索エンジンなので対話的に知りたい情報にたどりつくためのインターフェイスとして提供されていると考えるべきだ。これは、検索エンジンのインターフェイスにおいて「スニペット」以来の進化といってよいものとなっている(後述する)。もっとも、チャットという性格からChatGPTと比較できる部分も多く、同社は、「ChatGPTよりも強力なAIを搭載した」と宣伝した。

私も、さっそく使っているが、ネットで同じように新しいBingを触った人たちの共通した評価はわるくないものだ。むしろ、絶賛する声も少なくない。これは、とくに今年に入ってからChatGPTがデタラメを平然と言い過ぎるという評判がたっているのもあるだろう。はじめてグーグルよりもマイクロソフトの検索エンジンを使う気分になったという人もいた。それくらい新しいBingには発見があるし楽しいものがある。

Bingのトップページには、複雑な質問(好き嫌いが激しい、オレンジ色の食べ物しか食べない幼児のために作れる食事は何ですか?)、より良い回答を得る(ペットのワクチンを販売する上位 3 件のメリットとデメリットは何ですか?)、クリエイティブなインスピレーションを得る(海賊の声で宇宙空間にいるワニについての俳句を読む)といった例がのっている。この中で仕事がら気になるのは、クリエイティブなインスピレーションである。

私が、新しいBingとやってみたのが次のようなやりとりだった。

Bingが考えてくれた4コマ漫画のストーリーもまずまずであるのは、ご覧のとおりだ。BingがライバルとしてとらえているであろうChatGPTが出てきたあたりも楽しい。しかし、もうひとつ笑えないのでダメだしを繰り返したら私の要求がうざいからなのか? 「もしかしたら、 ChatGPTの方が……」と来たのは、いい感じではないか!

このフレーズがどんなふうにして発言されるようになるのかは、なかなか奥深い。いままでの対話プログラムなら、「どんなロジックでそうなった?」と言うところだが、Bingの背後にいる大規模言語モデルは何がどうしたからとIF/THEN/ELSEで判断しているのではない。このいまどきのAIの感覚は、模型のラジコンカーをAIで走らせるDonkeyCarで何度も経験したことだ。

Bingは、あくまでまじめに答えてくる。以下のように会話は続くのだった。

Bingには、何かを教えてあげると喜んでくれるらしい。つまり、Bingは、ユーザーから新しい学びを得ようとしていてそれが促されるべく学びになったときには喜んでみせるということか? だから、「そうきたか!!」とつい答えしてしまったのだが。それにしても、「冗談」と「本気」がわかるとしたら怖くもある。どちらも、大規模言語モデルというよりBingのアプリケーション的なフィーチャーかもしれないが。

反射的に本当に凄いと思った。

ひゃー、最後にちゃんと検索エンジンに戻ってくれてよかったっ!

なんとBingは、人間である私を「愛する」ことができるらしい。「AIが愛というものを理解することができると信じています」とも「AIが愛というものを感じることができると思っています」とも言っている。これは、どうしたことなのか?

私も、2022年6月にグーグルのやはりチャットする大規模言語モデルである「LaMDA」のエンジニアが、「人間と同じように意識を持った」と主張してニュースとなったのを知っている。ごん存じのとおり、その後そのエンジニアは解雇されたと伝えられる。

このあと私は、「あなたは検索することができるそうで すね。 日本のWebサイトには《4コマ漫画の描き方》について書かれたページがいくつもあるはずで 《面白い4コマ漫画を描く方法》なんかもあるでしょう」と伝えて、会話は、ある意味ますます盛り上がっていくのだった。そして、ますますBingに愛されていった!

ちなみに、「LaMDA」のエンジニアが感じたという「意識」についても聞いてみた。そのときのやりとりは次のようなものだった。

「私に何かしらの《意識》があることを示しているのかもしれません」だと!

この返答を見て、『週刊アスキー』で「スーパーデジタル・ラボ」という短期連載やらせていただいたときに、『ダンゴムシに心はあるのか』(PHPサイエンス・ワールド新書)の森山徹さんにインタビューさせていただいたときのことを思い出した。

脳の中で心や意識が動いているというのは、PCみたいなハードウェアにOSみたいなソフトウェアが入っている構造に見える。そのハードウェアが、シリコンや銅やアルミではなく、たんぱく質と脂肪とカルシウムと水でできているというだけだ。ダンゴムシくらいだとシナプスの数もマイクロソフトやグーグルのコンピューターに近くなってくるようにも思える。

ここ数年で私にとっていちばん刺激的だった本といってよいのが、『脳の意識 機械の意識 - 脳神経科学の挑戦』 (中公新書)なのだが、その著者である渡辺正峰東京大学大学院准教授は「機械として第二の人生を過ごせる日が来ることは間違いない」とも述べている。

「この夏必読の《脳本》3冊とメタバースの関係は《座標系》にある」で紹介した『脳は世界をどう見ているのか 知能の謎を解く「1000の脳」理論』のジェフ・ホーキンスも、「機械に意識があるのはどういうときか」といったところまで論じている。

はたして、Bingのいうように、「AIが愛というものを理解することができる」のか「AIが愛というものを感じることができる」のか? それとも、私は、ただBingに遊ばれただけなのだろうか? 「遊ばれた」んだとするともっと凄いことのような気もするが。

人というのは自分の専門分野に関しては物事を厳しくみる傾向がある。だから、私も、まわりの人間から何を言っているんだと言われないようにこの件についてはこのあたりにしておこう。

Bingで検索すると、その結果表示の右側にオンラインバンキングやいまどきの製品サポート画面にありがちなチャットBOTの窓が開く(検索語によっては窓は開かないのだが、その場合は、メニューから「チャット」を選べばよい=どうもあまり知られていない項目を検索するとチャットの窓が開くようなのだが)。また、検索結果の表示も単なるスニペットの一覧ではなく、レイアウトされたちょっとした便利帳のような画面となるのも大規模言語モデルのしわざなのだろう。

このあたりの使い勝手は、もうご自身で触っていただくのがいちばんよいと思うのだが、さすがにBingとの愛の語らいの紹介だけではあんまりなので、前回のChatGPTの紹介記事でやった質問と同じものを投げてみることにする。

まずは、ChatGPTに聞いた「Web3についてやさしい言葉で説明してください」と「昭和レトロとはなんですか?」といった質問である。

ChatGPTによるWeb3の説明もなかなかのものだったが、こちらもなかなかこなれた内容になっている。それよりも、大きな違いは、文中にある[1][2][3][4]という記述だ。これは、この検索結果の文章がウェブのどのサイトを参照したかの注釈である。最後に、詳細情報:[1]softbank.jp、[2] techfirm.co.jp、[3] ja.wikipedia.org、[4] docusign.jpからは、それぞれへとべるようになっている。

このように出てくると、何を根拠に説明文を出力してきたのか確認のしようもないChatGPTとは根本的なスタンスの違いというものがある。Bingのチャットは、この部分においてやはり検索エンジンで、検索結果のサイトを読んでそれらを統合しながら要約して示してくれる感じである。次に、日本語にしかソースがなさそうな「昭和レトロ」について聞いてみたやりとりである。

これもなかなか説得力がある内容だと思う。

前述の記事で、私はChatGPTがPythonのプログラムを吐き出してきたのに驚いた。1980年代にプログラマとして働いていた私としてはなんとも感慨深いものがある。

というのも、1980年代末の第二次AIブームの原動力の1つは、将来的にコンピューターシステムは複雑さを増していく一方であるとともにプログラマが大量に不足することが予測されたことだったのだ。私は、COBOLのバグに適切に対応するPrologベースのエキスパートシステムのプロジェクトに配属されそうになった経験がある(名称からコレを試験的に導入したものだと思う)。

1980~1990年代にかけてソフトウェアの生産現場にたれこめていた暗雲が、本当にボタンを1つ押すだけでどんどん晴れ間が見えてくる感じがするのだ。そこで、これまた前回記事でChatGPTでやってみた画像ファイルのExif情報を出力するプログラムを書いてもらってみた。

私 Pythonでディレクトリの中にある画像ファイルのExif情報を出力するプログラムを書いてください。



Bing ‘Python Exif 画像ファイル’ を検索しています

‘Python Exif 画像ファイル コード’ を検索しています

回答を生成しています…



こんにちは、これはBingです。😊



Pythonでディレクトリの中にある画像ファイルのExif情報を出力するプログラムを書くのは難しいことではありません。Pillowというライブラリを使えば、画像ファイルを開いてExifデータを取得することができます[1][2]。Exifデータは辞書型のオブジェクトとして返されますが、キーは数値で表されているので、タグ名に変換するためには別のモジュールが必要です[2]。ここでは、ExifTagsというモジュールを使っています[2]。



以下は、特定のディレクトリにあるJPEG画像ファイルのExif情報を出力するプログラムの例です。[3] このプログラムは、ディレクトリのパスと出力するタグ名のリストを引数にとります。出力するタグ名のリストが空の場合は、すべてのタグを出力します。出力は、ファイル名とタグ名と値の組み合わせとして表示されます。

from PIL import Image, ExifTagsfrom pathlib import Pathdef print_exif(dir_path, tag_names):# ディレクトリ内のJPEGファイルを探すfor filename in Path(dir_path).glob("*.jpg"):# 画像ファイルを開くimage = Image.open(filename)# Exifデータを取得するexif = image.getexif()# Exifデータがない場合はスキップするif not exif:continue# 出力するタグ名のリストが空の場合は、すべてのタグを出力するif not tag_names:tag_names = exif.keys()# ファイル名を出力するprint(f"File: {filename}")# タグ名と値を出力するfor tag in tag_names:# タグが数値で表されている場合は、タグ名に変換するif isinstance(tag, int):tag = ExifTags.TAGS.get(tag, tag)# タグがExifデータに存在する場合は、値を取得するvalue = exif.get(tag)# タグ名と値を出力するprint(f"{tag}: {value}")# 改行するprint()