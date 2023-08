情報理論の父クロード・シャノンとChatGPTによる完全パングラムの生成

ChatGPTが、いままでなかなか作ってくれなかったパングラム(アルファベット26文字をすべてを使った短い文)をどんどん作ってくれるようになったことを前回述べた。しかし、それは26文字を使っているが同じ文字が2回以上使われている。そこで、今回は《完全パングラム》と呼ばれるアルファベット26文字の各文字をちょうど1回だけ使った文を作ることを試みる。

前回、私が与えたプロンプトは「アルファベット26文字をすべて使って短い文を作ってください」という簡単なものだった。これによって、ChatGPTがパングラムを作ったというだけで画期的な出来事だと書いたが、数個ポロポロと出してきただけである。この方法の延長線上では、完全パングラムに到達するのは容易なことではない。そこで、少しプロンプトを工夫してみることにする。

どのようにして、より容易にパングラムの問題を解けるようにするか? これに対する答えは、OpenAI公式の「GPT-4 Technical Report」でも推奨されていて、ChatGPTを仕事に生かしているような人たちには常識となっている「few-shotプロンプト」の応用といえるアプローチである。

世の中には、パングラムをたくさん掲載しているサイトがいくつもある。たとえば、「List of pangrams」というサイトには、何十個ものパングラムと、今回、私が目標としている完全パングラムも7個紹介されている。GitHubの「huyhong/pangrams」にも、122個のパングラムが紹介されている。

具体的に与えるプロンプトとしては、「アルファベット26文字を少なくとも1回ずつは使ってできるだけ短い文を作ってください」に続けて「以下にその例を示しますが同じものは除外します」と書き、そのあとに既知のパングラムをズラリと並べてやる(後ででてくる動画参照)。

この作戦はOpenAIのいうとおり絶大な効果をもたらす。まずは「チャレンジングだけどやってみます」ときて、10個のパングラムをさらりと出してきた。わずか1年前には、パングラムといえば、ことば遊びやパズル好きな私のようなオヤジどもが、やっとこ苦労していくつか絞りだせるか? といったものだった。

それが、「これらの文は、異なる主題と構造を持ち、パングラムの多様性を示しています。何か他にお手伝いできることがあれば、お知らせください!」などといった余裕たっぷりの調子である。いまや、ChatGPTはパングラムの自動販売機みたいになっている。

今回、私は、数十個のパングラムをChatGPTで求めたのだが、気にいったものを紹介しておこう。

■My exquisitely bad jokes vex grumpy French wizard." 「私の非常に悪い冗談が、不機嫌なフランスの魔法使いを困らせる」 ※なんといっても「私の非常に悪い冗談」というのがいい。 ■Jumpy hogs vex quick-witted zebra; they blink and frolic. 「飛び跳ねる豚たちが機敏なシマウマを困らせる;彼らは瞬きして戯れる」 ※飛び跳ねる豚とはなんと愛らしいことか! しかも、瞬きして戯れる。 ■Jazzy dwarves vex, fumbling quickly on pitch. 「ジャジーなドワーフたちが悩みながら早口で歌を詠唱する」 ※音楽が聴こえてくるようだ=どんな? ■Bumpy frogs waltz, vexing sly jackdaw in the quiet haze. 「凸凹のカエルたちがワルツを踊り、静かなもやの中でずる賢いカササギを困らせる。」 ※このまま画像生成ソフトに入れてみたくなる。 ■Five big quacking zephyrs jolt my wax bed. 「5つの大きな鳴き声をあげる(擬人化された)西風が私のワックスベッドを揺さぶった」 ※なんてドラマチックな! カワサキのゼファー乗ってました。 ■Vexed nymphs quickly jump over the big wizard; zany frolics. 「悩ましいニンフたちは、大きな魔法使いを素早く飛び越える; おどけた戯れ」 ※ニンフと魔法使いはパングラフの世界観にピッタリだ。

ところで、ChatGPTで、この種の作業をやっている人なら「ChatGPTの出力ってデタラメなことも多いでしょう」と思われているはずだ。実際、そうなのだがこの点はどうするのか?

ChatGPTが、とんでもないデタラメを平気で言うことがあるのはご存じのとおりだ(幻覚=ハルシネーションという)。実は、今回、私は「Code Interpreter」のオプションをオンにして行った。Code Interpreterとは、ChatGPT plus(20ドル/月)のユーザー向けに提供されたオプションである。

その設定では、ChatGPTは、いちど出力してきたパングラムに対して「これらの文がパングラムであることを確認しましょう」と自ら申し出て、いちど表示したパングラムのうちどれが正しいパングラムであるかをリストアップしてきたのだ。

実のところ、ChatGPTが「できました」とか「アルファベット26文字すべてが使われたパングラムです」といってきたときにできていないことも多い。Code Interpreterをオンにしておいても自主的に検証をしてくれるとも限らない(ここは人間以上に気まぐれである)。その場合は、さきほどのプロンプトに続けて「検証もしてください」と付け加えるとよい。実は、こうした検証作業すら間違うこともあるのだが、Code Interpreterでは、実行されるコードが見れるようになっているのでそれを確認するのが正しい使い方である。

プロンプトを工夫することで手応えを感じたわけだが、今回目指しているのは完全パングラム(アルファベット26文字の各文字をちょうど1度だけ使った文)である。これがどんなものか、少し触れておきたいと思う。

1992年7月号の『月刊アスキー』の「ことば遊びコンピュータ」(本記事の文末参照)では、次の2つの完全パングラムを紹介している(前回紹介した『英語ことば遊び事典』からの引用)。

これらの文は、英語ネイティブの人でもすぐに解釈できるとは思えない。「cwm」は、両方のパングラムに登場するがウェールズ語の「渓谷」にルーツを持つ単語だそうだ。パングラムでは、ウェールズ語の単語がしばしば登場する。また、現代の英語でも略語が使われることがあり分かりにくさを増す結果になっている。

とはえい、調べてみると以下のようなパングラムが知られていることがわかる(前述の「List of pangrams」などによる)。

もはや何を言っているか分からないものばかりというのが正直なところだろう。パングラム(アルファベットのすべての文字を使う)においては、「The quick brown fox jumps over the lazy dog.」のような誰でも分かる不自然さのない文を作ることができた。しかし、完全パングラム(アルファベットのすべての文字を1度ずつ使う)となると、まるで話が違ってくるわけだ。

そんな完全パングラムだが、作者の名前が付記されていることもある。それを見ていくと、「Squdgy fez, blank jimp crwth vox!」は、情報理論の父こと、Claude Shannon(クロード・シャノン)によるものだというのだ。

我らがコンピューターの世界において、アラン・チューリング、ジョン・フォン・ノイマンと並ぶといえる最重要人物の1人。彼の業績がなかったら安全で安定したデータ通信が確保されるのはしばらくあとになったかもしれない。スマホで自撮りしてSNSにポストしたり、彼女にメールしたりできているのもシャノンのお世話になっている。

それでは、このシャノンのパングラムはどんな意味なのか? ということで調べてみると、やっぱり「これどんな意味?」という話がでてきた。『ニューヨークタイムズ』1972年8月16日の「読者から編集者へ」のコーナーで、このパングラムが取り上げられていた。

答えているDavid Kahnという人物は、ニューヨークタイムズ名物のクロスワードパズルの作者のようなのだが。シャノンのパングラムの意味は、次のようなものだと解説している。

A man wearing a Turkish hat, or fez, of the squat and mashed, or squdgy style, is playing a crwth, or Welsh violin. The crwth's voice, or vox, too jimp, or skimpy, and he decides to blank, or mute it. He removes his headgear and addresses it: “Squdgy fez,” he commands, “blank jimp crwth vox.”

ずんぐりしたfez(トルコ帽)をかぶった男が、crwth(ケルト民族の弦楽器)、あるいはウェールズのバイオリンを弾いている。crwthのvox(音)が、あまりにもjimp(か細く)てskimpy(貧弱)なので、彼は、それをblank(無音)にすることに決めた。彼は帽子を手にとり「ずんぐりした帽子よ、楽器の音を消してくれ」と言った。