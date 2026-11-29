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その中から、今回は沙村広明センセイの『無限の住人』をご紹介。

カッコいい沙村広明を思いっきり堪能できる時代アクション

沙村広明センセイは、カッコいい沙村広明とおもしろい沙村広明の複合体なのだが、本作『無限の住人』は、そのうちのカッコいい沙村広明だけを抽出して描かれた時代アクション漫画だ。

そんなわけでカッコいいキャラがこれでもかとかっこいいアクションを魅せてくれるのだが、この漫画がかっこいいのには、実は秘密がある。この漫画に登場するかっこいいキャラは全員、

江戸時代なのにちょんまげじゃない！！！

作品紹介

剣客集団「逸刀流」に父を殺され、母をさらわれた少女・浅野凜は、復讐を誓う。彼女が用心棒として雇ったのは、体内に「血仙蟲」を宿し、不死の体となった剣士・万次だった。凜と万次は、逸刀流の統主・天津影久を追って旅を始め、次々と現れる剣士たちとの戦いに身を投じていく。