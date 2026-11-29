Kindle漫画セール情報「推し漫」 第340回
全巻50%オフ『無限の住人』のカッコ良さには秘密がある【Amazonマンガ週末祭】
2026年11月29日 16時00分更新
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その中から、今回は沙村広明センセイの『無限の住人』をご紹介。
カッコいい沙村広明を思いっきり堪能できる時代アクション
沙村広明センセイは、カッコいい沙村広明とおもしろい沙村広明の複合体なのだが、本作『無限の住人』は、そのうちのカッコいい沙村広明だけを抽出して描かれた時代アクション漫画だ。
そんなわけでカッコいいキャラがこれでもかとかっこいいアクションを魅せてくれるのだが、この漫画がかっこいいのには、実は秘密がある。この漫画に登場するかっこいいキャラは全員、
江戸時代なのにちょんまげじゃない！！！
無限の住人
沙村広明 (著)
全30巻（完結）
11,880円 (50%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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