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その中から、今回は原作・西尾維新センセイ、作画・大暮維人センセイの『化物語』をご紹介。

最終巻では各ヒロインたちの後日談がそれぞれ読めるヨ

西尾維新センセイの代表作である〈物語〉シリーズの第1弾を、大暮維人センセイが豪華にコミカライズ。圧倒的な画力で視覚的に昇華させた「神コミカライズ」としてファンからも大絶賛の一作。



アニメ版ではヶ原さん派の私ですが、大暮版では神原派かも知れない。

作品紹介

高校生の阿良々木暦はある日、階段から落ちてきたクラスメイトの戦場ヶ原ひたぎを受け止める。彼女の体は驚くほど軽かった。ひたぎは蟹の怪異に出会い、体重を奪われていたのだ。暦は彼女を助けようと、怪異の専門家・忍野メメに相談する。それを機に、さまざまな怪異にまつわる少女たちと出会っていく。