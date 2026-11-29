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その中から、今回は王欣太センセイ、李學仁センセイの『蒼天航路』をご紹介。

『蒼天航路』のカバーイラストが地味にスゴい

この漫画は、曹操を主人公に据えた作品なのだが、本作で一番ファンを増やしたのは夏侯惇ではないかと思う。

逆に一番ファンを減らしたのは劉備かなぁ。『蒼天航路』から三国志に入った人は、なんで劉備が人気あるのか分からないんじゃないかしら。

あと、私的には本作の呂布も好き。

とまあ、三国志が題材の漫画なので、たくさんのキャラが出てくるのだけど、この『蒼天航路』のカバーイラストに描かれているのは、全36巻すべて主人公の曹操だけなのって、地味に凄いと思いませんか？ 絶対その巻で活躍する、ほかのキャラのかっこいいイラストとか描きたくなる気がするんだよなぁ。

作品紹介

従来の、劉備・孔明中心の演義寄りの三国志とは真逆に、乱世の奸雄と謳われた曹操孟徳を主人公に据え、「乱世を終わらせるのは俺だ！」という破天荒で人間臭い曹操の生涯を、圧倒的な迫力とユーモアで描き切った革命的・三国志漫画。曹操の「奸雄」イメージを覆す、天才的で情熱的、時に狂気的で愛すべき男として再解釈。夏侯惇・郭嘉・荀彧ら魏の猛者たち、（ホントに）器だけで乱世を突き進む劉備、孫権のプライド、変態にして天才・諸葛孔明など…登場人物の誰もが、新たな顔とイメージを与えられ、全員が生き生きと輝く、これぞ新説・三国志。王欣太センセイのダイナミックな線と表情描写も神がかっていて、特に戦場描写や、世に聞く名シーンの描写は圧巻です！