歴史SLGの日キャンペーンや戦国双六イベントも開催！
『信長の野望 出陣』に初期威名1000の長宗我部元親が新登場！
コーエーテクモゲームスは10月23日、iOS／Androidで配信中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、10月22日より初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となるSSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が単独ピックアップされる「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」や、その登場を記念した各種キャンペーンを開催中だと発表。
■初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となる
SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が新登場！ 記念のキャンペーンを開催！
長宗我部元親の東條を記念し、以下のキャンペーンを開催。期間は、2026年 11月12日12時59分まで。
●「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」開催
初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となるSSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が単独ピックアップされる「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」を開催。
※「将星登用・長宗我部元親 '26秋」も同時開催
※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。
＜列伝：長宗我部元親＞
土佐の戦国大名。岡豊城主。国親の子。剽悍（ひょうかん）の一領具足衆を率い、瞬く間に周辺諸国を制圧。10数年で四国統一を成し遂げ「土佐の出来人」の異名をとった。
●「特別登用・土佐の誉れ '26秋」開催
「特別登用・土佐の誉れ '26秋」を開催。SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親（初期威名1000）、SSR【岡豊の俊英】長宗我部信親（初期威名900）がピックアップされる。
※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。
●「長宗我部元親パック」販売
「将星特別登用札・長宗我部元親 '26秋」やSSR装備品などの入った各種パックを販売。
●武将覚醒パック販売
開催期間中、SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親を1回覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。
●武将覚醒ミッション
開催期間中、SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
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