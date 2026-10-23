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歴史SLGの日キャンペーンや戦国双六イベントも開催！

『信長の野望 出陣』に初期威名1000の長宗我部元親が新登場！

文●ミヤザキ／ASCII

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　コーエーテクモゲームスは10月23日、iOS／Androidで配信中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、10月22日より初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となるSSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が単独ピックアップされる「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」や、その登場を記念した各種キャンペーンを開催中だと発表。

■初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となる
SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が新登場！　記念のキャンペーンを開催！

　長宗我部元親の東條を記念し、以下のキャンペーンを開催。期間は、2026年 11月12日12時59分まで。

●「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」開催

　初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となるSSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が単独ピックアップされる「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」を開催。
※「将星登用・長宗我部元親 '26秋」も同時開催

SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親（初期威名：1000）
長宗我部家／豊臣家 兵種：騎馬
戦法「四国を覆う蓋」：敵1部隊を中心とした中範囲に恐慌特効の知略攻撃を行い、大範囲に恐慌を付与。自部隊に兵法上昇を付与する。
特性「土佐一統の雄志・壱」（初期状態で習得）：自身が大将時、開戦から5秒経過する毎に自部隊を中心とした小範囲の敵部隊に恐慌を付与する。（合戦中に6回まで発動）
※付与対象が存在しない場合も特性の発動回数は消費されます。
自身が大将時、恐慌を付与する確率が上昇し、移動速度が上昇する。
特性「土佐一統の雄志・弐」（初期状態で習得）：自身が大将時、恐慌状態の部隊から受けるダメージを軽減する。
自身が大将時、すべての味方部隊は恐慌状態の部隊に対する与ダメージが増加する。
特性「雪渓如三の智（せっけいじょさんのち）」（覚醒ランク5で習得可能）：自身が大将時、恐慌を付与する確率が上昇。自身が大将時、すべての味方部隊は以下の効果を得る。
・恐慌状態の敵部隊数に応じて与ダメージを増加し、被ダメージを軽減

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。

＜列伝：長宗我部元親＞
　土佐の戦国大名。岡豊城主。国親の子。剽悍（ひょうかん）の一領具足衆を率い、瞬く間に周辺諸国を制圧。10数年で四国統一を成し遂げ「土佐の出来人」の異名をとった。

●「特別登用・土佐の誉れ '26秋」開催

　「特別登用・土佐の誉れ '26秋」を開催。SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親（初期威名1000）、SSR【岡豊の俊英】長宗我部信親（初期威名900）がピックアップされる。
※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

●「長宗我部元親パック」販売
　「将星特別登用札・長宗我部元親 '26秋」やSSR装備品などの入った各種パックを販売。

SSR「百足蝶蜂漆絵椀」（むかでちょうはちうるしえわん）
装備している武将の統率+8、知略+10
特性：「知略上昇・百足蝶蜂漆絵椀」Lv1
装備者が長宗我部元親の時、装備者の知略が上昇。装備者が長宗我部元親かつ大将時、自部隊を含む味方生存部隊数に応じて兵法が上昇する。
特性：「経過時間毎敵弱化付与・百足蝶蜂漆絵椀」Lv1
装備者が長宗我部元親かつ大将時、開戦から5秒経過する毎に自部隊を中心とした小範囲の敵部隊に兵法低下を付与する。（合戦中に6回まで発動）
※付与対象が存在しない場合も特性の発動回数は消費されます

●武将覚醒パック販売

　開催期間中、SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親を1回覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。

●武将覚醒ミッション
　開催期間中、SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

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