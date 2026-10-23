コーエーテクモゲームスは10月23日、iOS／Androidで配信中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、10月22日より初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となるSSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が単独ピックアップされる「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」や、その登場を記念した各種キャンペーンを開催中だと発表。

■初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となる

SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が新登場！ 記念のキャンペーンを開催！

長宗我部元親の東條を記念し、以下のキャンペーンを開催。期間は、2026年 11月12日12時59分まで。

●「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」開催

初期威名1000で複数勢力（長宗我部家／豊臣家）所属となるSSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親が単独ピックアップされる「将星特別登用・長宗我部元親 '26秋」を開催。

※「将星登用・長宗我部元親 '26秋」も同時開催

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。

＜列伝：長宗我部元親＞

土佐の戦国大名。岡豊城主。国親の子。剽悍（ひょうかん）の一領具足衆を率い、瞬く間に周辺諸国を制圧。10数年で四国統一を成し遂げ「土佐の出来人」の異名をとった。

●「特別登用・土佐の誉れ '26秋」開催

「特別登用・土佐の誉れ '26秋」を開催。SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親（初期威名1000）、SSR【岡豊の俊英】長宗我部信親（初期威名900）がピックアップされる。

※有償小判10連でのみ引ける、30回限定の登用です。

●「長宗我部元親パック」販売

「将星特別登用札・長宗我部元親 '26秋」やSSR装備品などの入った各種パックを販売。

●武将覚醒パック販売

開催期間中、SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親を1回覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。

●武将覚醒ミッション

開催期間中、SSR【四国を覆う蓋】長宗我部元親を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。