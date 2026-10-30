コーエーテクモゲームスは10月29日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「四国統一の夢」を開催中。開催期間は、2026年11月19日12時59分まで。

後半の開始日時は11月5日13時～、ランキング集計期間は11月12日12時59分まで。交換所開設期間は11月26日12時59分まで。

※2026年11月12日13時～11月19日12時59分の期間は、ランキング集計期間外ですが、強者は出現するため列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

※2026年11月19日13時～11月26日12時59分の期間は、新たに列伝金貨を入手することはできませんが、所持している列伝金貨を使って商品と交換することは可能です。

列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベントだ。

【今回の主な変更点】

◆特別登用・吉良親貞登場記念を開催

◆「武将覚醒パック」が登場

◆「列伝パック・装備品」が登場

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜あらすじ＞

長宗我部国親の跡を継ぎ、嫡子・元親が当主となった。

元親とその弟・吉良親貞は亡き父より託された土佐統一の志を果たすべく、土佐各地の群雄と争い始める。

その戦いの中、元親と親貞の胸に新たな「夢」が生まれていた――。

【列伝イベント「四国統一の夢」について】

今回の列伝イベント「四国統一の夢」前半では、四万十川の戦いで長宗我部元親と争った一条兼定が強者として登場。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【天衣無縫】水心の友好度や、SR装備品「金小札緋糸威二枚胴具足」などの報酬と交換できる。

また、「稀強者」を討伐することで、特定の武将の特性を強化できる「特別紋印」が入手可能だ。このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得できる。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：水心＞

石谷光政（いしがいみつまさ）の娘。長宗我部元親が25歳の時に正室となり、信親・親和・親忠・盛親らを生んだ。輿入れの際、元親は京都まで上洛したという。

※2026年11月26日13時以降、「特別登用札」に変換されます。

※「特別紋印・四国統一の夢」120個につき、「特別登用札」1枚に変換されます。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・四国統一の夢」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・四国統一の夢」「秘伝書・四国統一の夢」、SSR装備品「荒切」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

【武将覚醒パック販売】

開催期間中、SSR【渡川の豪胆】吉良親貞を覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。

【武将覚醒ミッション】

開催期間中、SSR【渡川の豪胆】吉良親貞を覚醒させることで報酬を獲得できる。

詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。