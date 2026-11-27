2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集
JAPANNEXT、Amazonブラックフライデーで対象モニターなど最大30%オフ
JAPANNEXTは11月27日から12月7日まで、Amazon.co.jpで開催される「Amazonブラックフライデー」に合わせ、対象製品を最大30%オフで販売する期間限定セールを実施する。
会場はJAPANNEXT公式ストアのAmazonブラックフライデー対象商品ページで、液晶ディスプレイやモバイルモニター、ワイヤレス充電器などを特別価格で購入できる内容だ。
今回のセールでは、ゲーミング向けやデスクワーク向けを含む複数の製品が対象となる。たとえば、7.8インチIPSパネルで5点マルチタッチ対応のモバイルモニター「JN-MD-IPST784」は通常価格16,980円から11,886円、27インチIPSパネルでDFR対応のゲーミングモニター「JN-i27G1836UF-C6」は55,980円から41,985円となる。
さらに、18.4インチ4Kモバイルモニター「JN-MD-IPS184U」や、27インチ4K・120Hz対応の「JN-Ei27G120U2-W」など、用途に応じたモデルが並ぶ構成だ。
対象商品には、10.5インチの「JN-MD-iET105FP」、15.6インチの「JN-MD-IPS156F2」、13.3インチでタッチ機能を備える「JN-MD-iT133F」、27インチ4Kで昇降スタンド搭載の「JN-IPS27U2-HSP」も含まれる。加えて、Qi2対応の3in1ワイヤレスチャージャー「JN-CG-15SQ3N1」も特価販売されるため、周辺機器も合わせて選びやすい。
セールはブラックフライデー先行セールが11月27日0時から11月29日23時59分まで、本セールが11月30日0時から12月7日23時59分までだ。
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