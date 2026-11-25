JAPANNEXTは11月25日から12月9日まで、JAPANNEXT公式ストアでブラックフライデーを開催する。期間中は対象製品が最大40％オフとなり、ゲーミングモニターやデスクワーク向けモニター、リファビッシュ品（再生品）などを特別価格で購入できる。

注目は、27インチの4Kモニター「JN-IPS27U-C6」や、180Hz対応のゲーミングモニター「JN-i27G180Q-ARM-MK」、WQHD解像度の「JN-i27Q3」など、用途の異なる製品が幅広くそろう点だ。さらに、USB-C給電に対応したモデルや、昇降式多機能スタンドを備えたリファビッシュ品も対象で、在宅ワークから動画視聴、ゲームまで活用しやすいラインアップだ。

価格面でも割引幅は大きい。たとえば「JN-IPS27U-C6」は新品価格27,480円から21,984円に、「JN-i27G180Q-ARM-MK」は29,980円から23,984円に下がる。



ほかにも「JN-i27Q3」は15,120円、「JN-IPS24WUXGAR-C65W-HSP」は17,388円、「JN-V2150FHD」は9,888円、「JN-IPS321UHD」は37,485円で提供する。リファビッシュ品は、ドット抜けや筐体、梱包箱に細かな傷がある場合があり、数量限定で販売するという。

購入はJAPANNEXT公式ストアのブラックフライデー会場から行う。開催期間は11月25日0時から12月9日23時59分までで、対象商品は順次変動する可能性がある。高解像度モニターや高速リフレッシュレート対応モデルを、通常より手頃な価格で入手したい人に向くセールだ。