大画面で黒も明るさも鮮やかに！ JAPANNEXT、55インチMini LEDモニター「JN-IPSM55U」発売
液晶ディスプレイの開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXTは、55インチIPSパネルとMini LEDバックライトを採用した大型4K液晶モニター「JN-IPSM55U」を11月26日に発売する。
直販価格は119,800円だ。あわせて、3年保証モデル「JN-IPSM55U-H3」は125,790円、5年保証モデル「JN-IPSM55U-H5」は131,780円で同日発売となる。
「JN-IPSM55U」は、3840×2160ドットの4K解像度により、フルHDの約4倍の作業領域を確保する大型モニターだ。IPSパネルは上下左右178度の広視野角に対応し、会議室での共有表示やサイネージ、映像鑑賞などでも色やコントラストの変化を抑えやすい。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより、黒の沈み込みと明るい部分の再現性を高め、映像の奥行き感を強調する設計だ。
表示性能も特徴的だ。SDR表示時は750cd/m2、HDR表示時のピーク輝度は1000cd/m2に対応し、HDR1000相当の明るさを備える。HDR対応のブルーレイディスク、配信動画、ゲームなどで、明暗差の大きいシーンをより立体的に映し出すという。HDCP2.3にも対応しており、4K配信映像の視聴にも配慮した仕様だ。
接続端子はHDMI 2.0を2基、DisplayPort 1.2を2基搭載する。パソコンのほか、HDMI対応のブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機とも組み合わせやすい。一方でUSB-A端子は非搭載のため、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能には対応しない。さらに、AdaptiveSync(FreeSync)で映像のティアリングを抑え、フリッカー軽減とブルーライト軽減モードで長時間利用時の見やすさにも配慮している。
そのほか、400×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドへの取り付けが可能だ。2W×2のスピーカーとリモコンも付属し、音量調整や入力切替を手元で操作できる。サイズは幅1226×奥行き238×高さ778mm、重量はおよそ13kgとなる。
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