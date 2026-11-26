JAPANNEXTは11月26日、メルカリ公式ショップのフォロワー1,000人突破を記念したブラックフライデーセールを開催すると発表した。



期間は11月26日12時から12月4日23時45分までで、リファビッシュ製品(再生品)や訳あり製品を43％～69％オフの特別価格で販売する。対象はJAPANNEXT メルカリ公式ショップで、数量限定のため完売次第終了となる。

今回のセールでは、24インチの「JN-IPS24WUXGAR-C65W-HSP」、23.8インチの「JN-IPS2381FHDR-C65W-HSP-W」、7.8インチの「JN-MD-IPS7842」などが対象となる。



たとえば「JN-IPS24WUXGAR-C65W-HSP」は通常価格28,980円が9,000円、「JN-IPS2381FHDR-C65W-HSP-W」は15,000円が6,000円、「JN-MD-IPS7842」は10,100円が4,980円となる。

各製品はIPSパネルを採用。24インチと23.8インチモデルはUSB-C接続による最大65W給電や昇降式スタンドを備えるほか、解像度は24インチがWUXGA（1920×1200）、23.8インチがFHD（1920×1080）、7.8インチの小型縦型モバイルモニターが400×1280となっている。

購入はメルカリ公式ショップ内の各商品ページから行う。なお、リファビッシュ製品や訳あり製品のため、ドット抜け、パネル内のホコリ、フレームやバックパネル、梱包箱のキズなどが含まれる場合があるという。同一機種でも個体差により発色や色味が異なることがあり、掲載価格と出品ページの価格が異なる場合もあるため、購入前の確認が必要だ。