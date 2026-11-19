JAPANNEXTは11月19日、31.5インチIPSパネル採用の4K液晶モニター「JN-IPS315U3-HSPC6」を発売する。直販価格は49,980円。USB-Cによる最大65W給電やKVM機能、昇降式多機能スタンドを備え、テレワークから映像視聴、ゲーム用途まで幅広く対応するモデルだ。

JN-IPS315U3-HSPC6は、4K（3840×2160）解像度に対応した31.5インチのIPSパネルを採用する液晶モニターだ。フルHDの4倍にあたる高精細表示により、複数ウィンドウを並べた作業でも見やすさを確保する。IPS方式ならではの上下左右178度の広視野角に加え、光沢パネルによる鮮やかな表示も特長だ。最大輝度500cd/㎡、sRGB 100％、DCI-P3 96％に対応し、HDR400相当の表現力を備える。

インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1を装備する。USB-C端子は最大65W給電に対応し、対応ノートPCならケーブル1本で映像出力と充電をまとめられる。デスク周りをすっきりさせやすい構成だ。さらにKVM機能も搭載し、デスクトップPCとUSB-C接続のノートPCを切り替えても、同じキーボードとマウスを継続利用できる。AdaptiveSync（FreeSync）対応でティアリングを抑え、フリッカーフリーやブルーライト軽減モードも備える。

スタンド機能も充実している。昇降式多機能スタンドにより、横置き時に最大120mmの範囲で高さ調整が可能だ。ピボット回転にも対応し、縦画面表示も行える。スイーベルは左右各30度まで動かせる。サイズはおよそ幅715×奥行き205×高さ490〜610mm、重量はおよそ5.7kgとなる。VESAマウントは75×75mmに対応し、2W×2のスピーカーも内蔵する。メーカー保証は2年間だ。