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HYPERKINのXBOXコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、HYPERKINのXBOXコントローラー「X91」が販売中だ。参考価格は4980円だが、執筆時点では9％オフの4527円で購入できる（11月24日時点）。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応する有線コントローラー。日本人の手にフィットする形状のほか、高精度なアナログトリガー、振動フィードバック、3.5mmヘッドセット端子、XBOX Series X|Sに対応するシェアボタンなども特徴だ。

手が小さい人に打ってつけのモデル

ユーザーレビューを見ると、"安くて良い品／ファミコン系のコントローラーに慣れている人にアリかも／手が小さくてもちゃんと握れる"といった声が寄せられている。現時点では9％オフのセール価格で購入可能だ。手が小さい人向けのXBOXコントローラーを探している人にオススメできそうだ。