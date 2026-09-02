任天堂は9月2日、Nintendo Switchソフト「マリオカート8 デラックス」の更新データVer.4.0.0の配信を開始した。サポート公式X（Twitter）で告知している。

更新はNintendo Switch 2で本作を遊ぶ際の対応で、本体性能を活かした追加機能を活用できるようになる。

なかでも注目は「本体1台で8人プレイ」が可能になったこと。従来は最大4人の画面分割までだったが、ついに8分割で遊べるようになった。親戚や友人との集まりやパーティ会場など、大勢で集まって遊ぶときに盛り上がるだろう。

【更新内容：Switch 2への対応】

●Nintendo Switch 2 のディスプレイや解像度の高いテレビに対応し、よりくっきりとした表示になりました。

●レースおよびバトルが始まるまでのロード時間が短くなりました。

●「みんなで」の5～8人プレイに対応しました。

・Nintendo Switch用のコントローラー（Joy-ConやNintendo Switch Proコントローラー）は、最大7つまでNintendo Switch 2 に接続できます。8人でプレイするには、Joy-Con 2 またはNintendo Switch 2 Proコントローラーが1つ以上必要です。

●「カメラプレイ」に対応しました。

・「カメラプレイ」には、別売のUSBカメラが必要です。

・「みんなで」の2～4人プレイ、および「インターネットで」で、カメラのON/OFFを選べます。

・インターネットでカメラを使うには、ゲームチャットに参加する必要があります。カメラの映像・マイクの音声は、ゲームチャットのメンバーにだけ送信します。

・カメラをONにすると、レース中にプレイヤーの顔が表示されるようになります。



【更新内容：全般】

●レース中のスピードを、コイン1枚分だけ速くしました。

●テレサを使用して透明になっている間、ダートに進入しても減速しないようにしました。

●『マリオカート8 デラックス コース追加パス』をお持ちの方のみ、「VS レース」のルール設定に「96レース」を追加しました。

また、Nintendo Switch 2用ソフト「マリオカート ワールド」と同じく、Nintendo Switch 2 カメラを用いた「カメラプレイ」にも対応。オフラインでもオンラインでも、誰かと一緒にレースを楽しんでみてはいかがだろうか。

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