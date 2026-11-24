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ホリのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリのNintendo Switch 2用ゲームコントローラー「ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 ポムポムプリン」が販売中だ。価格は8830円。

本製品は、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」で彩られたゲームコントローラー。スティックを動かすとポムポムプリンが顔を出すなど、可愛らしい遊び心も魅力的だ。ドリフトが発生しにくいTMRスティック、最大約10mの範囲内であればどこでも遊べるワイヤレス接続、「ゲームチャット」に対応するCボタン、連射機能、ジャイロセンサーなども特徴。

ポムポムプリンファン必見のゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると、"連射機能が便利／手が小さくてもフィットする／安心の任天堂ライセンス"といった声が寄せられている。サンリオのキャラクターが施されたゲームコントローラーを探している人、任天堂ライセンス取得済みのコントローラーを求めている人にオススメだ。