Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第954回
モバイル性抜群のスマホゲームコントローラーASUS「ROG Tessen」が22％オフ
2026年11月24日 20時00分更新
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ASUSのモバイルゲーム用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのモバイルゲーム用コントローラー「ROG Tessen」が販売中だ。参考価格は1万7091円だが、執筆時点では22％オフの1万3400円で購入できる（11月24日時点）。
本製品は折り畳み可能なモバイルゲーム用コントローラーで、最大7型・厚さ7～14.5mmのスマートフォンに対応する。精確な操作が可能なスティックコントローラー、カスタマイズ可能なソフトウェア、RGBライティング、メカニカルスイッチを採用したフェイスボタン・Dボタン、パススルー充電なども特徴だ。
「折り畳み設計がとても便利」と高評価
ユーザーレビューを見ると、"折り畳み式なので簡単に着脱可能／軽さは正義／ゲームしながらの充電もできる"といった声が寄せられている。現時点では22％オフのセール価格で購入可能だ。折り畳み設計のゲームコントローラーが気になった人は早めにチェックしてみては？
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