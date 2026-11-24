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ASUSのモバイルゲーム用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのモバイルゲーム用コントローラー「ROG Tessen」が販売中だ。参考価格は1万7091円だが、執筆時点では22％オフの1万3400円で購入できる（11月24日時点）。

本製品は折り畳み可能なモバイルゲーム用コントローラーで、最大7型・厚さ7～14.5mmのスマートフォンに対応する。精確な操作が可能なスティックコントローラー、カスタマイズ可能なソフトウェア、RGBライティング、メカニカルスイッチを採用したフェイスボタン・Dボタン、パススルー充電なども特徴だ。

「折り畳み設計がとても便利」と高評価

ユーザーレビューを見ると、"折り畳み式なので簡単に着脱可能／軽さは正義／ゲームしながらの充電もできる"といった声が寄せられている。現時点では22％オフのセール価格で購入可能だ。折り畳み設計のゲームコントローラーが気になった人は早めにチェックしてみては？