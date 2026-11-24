Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第956回
2699円のSwitch対応ゲームコントローラーが折り畳み式スマホスタンドや連射機能搭載でコスパ良し
2026年11月24日 20時30分更新
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arVinのスマホゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、arVinのスマホゲームコントローラー「ND28」が販売中だ。価格は2699円。
本製品はiOSやAndroid、PCなど多彩なデバイスに対応するゲームコントローラー。収縮可能な折り畳み式スマホホルダー、鮮やかなRGBライティング、連射機能、6軸ジャイロセンサー、ダイヤモンドパターンの滑り止め加工、4つのモード切替などが特徴だ。
ゲーム機に近い感覚で操作できると好評
ユーザーレビューを見ると、"ゲーム機に近い感覚で操作できる／画面を見やすい位置に固定しながらプレイ可能／複数のデバイスで使いたい人に◎"といった声が寄せられている。3000円未満ながらもゲーム機感覚で遊べるのが本製品の魅力。手頃なスマホ用コントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
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