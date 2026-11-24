※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

arVinのスマホゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、arVinのスマホゲームコントローラー「ND28」が販売中だ。価格は2699円。

本製品はiOSやAndroid、PCなど多彩なデバイスに対応するゲームコントローラー。収縮可能な折り畳み式スマホホルダー、鮮やかなRGBライティング、連射機能、6軸ジャイロセンサー、ダイヤモンドパターンの滑り止め加工、4つのモード切替などが特徴だ。

ゲーム機に近い感覚で操作できると好評

ユーザーレビューを見ると、"ゲーム機に近い感覚で操作できる／画面を見やすい位置に固定しながらプレイ可能／複数のデバイスで使いたい人に◎"といった声が寄せられている。3000円未満ながらもゲーム機感覚で遊べるのが本製品の魅力。手頃なスマホ用コントローラーが欲しい人はチェックしてみては？