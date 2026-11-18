Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第952回
ホール効果スティック＆トリガー搭載のスマホ用ゲームコントローラーが20％オフ！ ポーリングレート1000Hzなど高性能ぶりが光る一台
2026年11月18日 21時45分更新
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EasySMXのスマホゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、EasySMXのスマホゲームコントローラー「EasySMX M20」が販売中だ。参考価格は9999円だが、タイムセールにより20％オフの7999円で購入できる（11月18日時点）。
本製品はスマホ・タブレット用のゲームコントローラーで、最大サイズは8.5型、クランプ範囲は110～215cmとなっている。ホール効果ジョイスティックや2段階ホール効果トリガー、デュアルグリップモーター、切り替え可能なボタンレイアウト、最大1000Hzまで調整可能なポーリングレートなどが特徴。
1万円未満で手に入るスマホゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、"ボタンの切り替えギミックが面白い／Type-C端子を挿すだけですぐに使える／スマホゲームだけでなく、クラウドゲーミングでも活用可能"といった声が寄せられている。現時点では20％オフのセール価格で買えるため、スマホゲーム用のコントローラーを安く手に入れたい人は本製品をチェックしてみては？
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