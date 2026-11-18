Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第951回
ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H5」が2万円切り！ 360度の立体音響＆無線再生最大28時間
2026年11月18日 21時30分更新
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ソニーのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニーのゲーミングヘッドセット「INZONE H5」が販売中だ。参考価格は2万5300円だが、執筆時点では25％オフの1万9000円で購入できる（11月18日時点）。
本製品は、eスポーツチーム「Fnatic」と共同で開発したゲーミングヘッドセット。ソニーの360度立体音響や長時間快適に装着できるナイロン素材のイヤーパッドとヘッドクッション、両指向性かつノイズ低減技術を備えるブームマイク、最大28時間使用できるワイヤレス接続などが特徴だ。
360度立体音響の凄みを堪能せよ
ユーザーレビューを見ると、"もう他のゲーミングヘッドセットに戻れない／ゲームの細かな音を再現してくれる／360度方向から音が聞こえ、かつ臨場感もある"といった声が寄せられている。現時点では25％オフのセール価格で販売中だ。INZONEのモデルを2万円以下で手にいれたい人にオススメできる。
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